«Учитесь, детки, а мы поможем». Депутаты АрхГорДумы за неделю

Ну всё, понеслось. Депутаты Архангельской городской Думы вернулись из отпусков (те, кто мог их себе позволить) и приступили к исполнению своих обязанностей представителей народных интересов.
Тем более что председатель представительского органа городской власти Валентина Сырова уже подписала постановление о созыве первой осенней сессии (31-й по счету). Которая начнет своею работу 22 сентября в 10:00.
Главным событием этой недели было, конечно, 1 сентября. Депутаты поздравили с Днем знаний учащихся и всех причастных, и пожелали: «много положительных эмоций» (Михаил Федотов), «неугасающего оптимизма и целеустремленности» (Олег Черненко), «яркого света мудрости и знаний» (Рим Калимуллин), «открытой дороги в будущее» (Александр Гревцов), «трудолюбия и терпения» (Валентина Сырова).
На себя, в свою очередь, народные избранники берут функции опеки и контроля, в частности, за содержанием и своевременным ремонтом школьных зданий.
Кроме того…
Михаил Федотов наблюдал за благоустройством общественной территории «Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты» Маймаксанском округе. Работы должны закончиться к 1 декабря. Успеют ли?..
Депутат: «В ближайшее время начнутся работы по благоустройству общественной территории «Сквер имени 12-ой бригады Морской пехоты. Чтобы прояснить сроки проведения работ, мной был направлен запрос в департамент городского хозяйства администрации Архангельска. Это же вопрос я поднимал на заседании профильных комиссий Архангельской городской Думы. На днях состоялся аукцион, в ходе которого стали известен подрядчик и сроки проведения работ. Буду внимательно следить за ходом работ, чтобы благоустройство было выполнено на совесть».
Иван Воронцов, известный сторонник позитивного настенного творчества, объяснял суть граффити, появившегося в Северном округе и вызвавшего недоумение у части обывателей, неискушенных в тенденциях современного поп-арта. Конкретно – на стене будки изображен зеленый кузнечик, но не обычный, а с баллончиками в лапках (на фото).
Воронцов: «Само изображение может вызвать ряд споров. И мы прекрасно понимали это, когда в первый раз увидели эскиз будущего изображения. После дискуссии пришли к выводу, что ничего плохого в этом рисунке нет, а само по себе творчество многогранно и имеет право на жизнь. К тому же, этот кузнечик выглядит достаточно креативно, ярко, и ничего подобного в Архангельске нет».
В дискуссию включился лидер команды молодых художников Дмитрий Резвый: «Я решил сделать кузнечика, потому что он прекрасно вписывается в общую идею рисунка. Типа «в траве сидел кузнечик» - это образ, понятный и взрослым, и детям. А баллончики у него в лапках делают отсылку к стилю выполнения работы. Ведь баллончик с краской — это устоявшийся канон культуры граффити. Поэтому получилась такая связь между Северным пейзажем и уличным искусством».
Так-то, сограждане… если вам лично что-то непонятно или не нравится, совсем не значит, что это по определению плохо. Терпимость нужна не только в политике, но и в искусстве.