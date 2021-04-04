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Валентина Сырова встретилась с Александром Спиридоновым как с лидером волонтеров

В Архангельской городской Думе состоялась рабочая встреча председателя Архангельской городской Думы Валентины Сыровой с руководителем регионального отделения Клуба лидеров России "Эльбрус" Александром Спиридоновым, на которой обсудили перспективы волонтерского движения, в том числе в направлении развития проекта Александра Спиридонова «Народный университет серебряного возраста».

В рамках проекта волонтеры обучают людей преклонного возраста основам пользования смартфоном и защите от киберпреступников. Не осталась без внимания и назревшая потребность горожан в общественных пространствах и местах культурного досуга. Александр обратил внимание спикера на проект по возрождению на острове Бревенник жемчужины Архангельска - Новодвинской крепости. Александр подчеркнул, что легендарное фортификационное сооружение может стать не только музейным павильоном под открытым небом, но и новым местом отдыха горожан.

Валентина Сырова поблагодарила Александра за активную жизненную позицию, отметила, что он много времени проводит во взаимодействии с жителями нашего региона, знает о потребностях, проблемах и инициативах простых людей. На встрече также затронули вопросы строительства, капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры, качества выполняемых работ в рамках реализации национальных проектов и многое другое.


03 сентябрь 13:28 | : Политика

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