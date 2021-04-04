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ЦУР становится "паровозом" в принятии управленческих решений

Предстоящая консолидация информационных потоков, обрабатываемых Центрами управления регионами (ЦУР), позволит создать современный и совершенный цифровой инструмент регионального управления – главный тезис прошедшей панельной дискуссии «Больше не Дальний Восток. Как Центры управления регионами объединяют Россию» Восточного экономического форума – 2021.

– Наша задача работать на тех площадках, где людям удобно. Мы собираем обращения к органам власти в интернете, а не просим граждан специально приходить на какую-то одну площадку и писать там, – отметил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин. – Обрабатывая информацию по проблемным вопросам, которую оставляют граждане на открытых площадках в интернете, ЦУР все чаще концентрируется на помощи региональным властям в принятии масштабных системных решений. Массивы получаемых данных и скорость их обработки теперь позволяют предоставлять региональным властям качественную предиктивную аналитику.

Данные для принятия решений собираются по трем направлениям: обратная связь от граждан, информация из региональных координационных и ситуационных центров и различные социально-экономические материалы. Так, одной из важнейших задач ЦУР становится объединение всех типов данных в единую информационную воронку.

– Мы должны работать над тем, чтобы предоставлять наиболее актуальную и востребованную информацию для руководства регионов, для этого нужно сводить все три потока воедино. У нас есть для этого новый инструмент – тепловая карта проблемных вопросов региона. Она отражает весь контур острых вопросов территорий в режиме онлайн, – рассказал Кирилл Истомин.

Участники панельной дискуссии также обсудили цифровизацию сферы государственных услуг, ее влияние на нивелирование географических границ регионов страны, а также взаимодействие бизнеса и власти в области создания удобных и доступных цифровых платежных систем.

Напомним, в Архангельской области ЦУР начал работать с ноября прошлого года.  

03 сентябрь 10:52 | : Политика

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