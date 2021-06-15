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"Единая Россия": Смело ведите детей в школы и детские сады

Продолжается общественная приемка школ области к новому учебному году в рамках партпроекта «Новая Школа».

В преддверии нового учебного года региональный координатор партпроекта «Новая Школа», депутат Архангельского областного Собрания Ольга Виткова (фракция «Единая Россия») совместно с родительской общественностью, сотрудниками пожарной и полицейской службы оценила готовность к новому учебному году школьных и дошкольных учреждений Ленского района. В ходе мониторинга учреждения были  осмотрены на предмет безопасности – наличие эвакуационных выходов, пожарной сигнализации, тревожной кнопки, а также пристальное внимание уделено учебным классам, столовым, наличию необходимых материалов и оборудования для проведения занятий.

Особое внимание было уделено «Точкам Роста». Напомним, что «Точки роста» создаются в рамках реализации федерального проекта «Современная школа», который входит в нацпроект «Образование». Цель проекта — построить новые школы, в частности в сельской местности. Сделать доступной систему дополнительного образования и вовлечь в нее детей в возрасте до 18 лет. Подключить все без исключения школы в стране к высокоскоростному интернету. Дать возможность гражданам России получать непрерывное образование, а для учителей создать систему профессионального роста. Так как в таких классах используется дорогостоящее оборудование, важно отслеживать, чтоб дети были заинтересованы в обучение и развитии.

«Образовательные школы и детские сады Ленского района к новому учебному году готовы. Надеемся, что учебный год начнется в обычном, очном режиме», — прокомментировала Ольга Виткова.

 

31 август 15:27 | : Политика

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