"Единая Россия" добилась для родителей дошкольников 100% оплаты больничных

Инициативу депутатов от партии поддержал Президент в Послании.
Пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% от среднего заработка вне зависимости от стажа работника будут получать родители детей до семи лет включительно. Как отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, эта норма поддержит финансовое благополучие семей, убрав существующую пропорцию.
«До этого момента выплата распространялась по следующему алгоритму: кто имеет стаж до пяти лет, получал 60% от заработка. От пяти до семи лет — 80%, и от восьми до 25 лет — 100% от заработка. Проблема была в том, что молодые родители имеют маленький трудовой стаж, и в этом случае при уходе на полноценный больничный по уходу за ребенком семья существенно теряла в доходах», — пояснил депутат.
В связи с этим парламентарии «Единой России» разработали и внесли в Госдуму законопроект, который обеспечивает оплату стопроцентного больничного за соответствующий период, чтобы родители смогли спокойно ухаживать за ребенком и это не отображалось на материальном положении семьи. Мера направлена на поддержание здоровья молодого поколения и его материального достатка, отметил Андрей Исаев.
Проблема касалась всех регионов – родители направляли обращения в «Совет матерей» с просьбой исправить ситуацию, рассказала председатель организации, эксперт ОНФ Татьяна Буцкая.
«Некоторые из них указывали, что с удивлением обнаруживали после больничного по уходу за ребенком размер полученной выплаты. И на встречах с нами многие задавали вопрос, почему так выстроена система. В конце концов, им же в аптеке не продают лекарство по 60% от его стоимости», — указала она.
В связи с этим «Совет матерей России» обратился к депутатам «Единой России» с предложением разработать соответствующий закон, который устранил бы эту несправедливость, подчеркнула Татьяна Буцкая. «Документ в итоге был оперативно принят. Фракция «Единой России» нас услышала», — заключила она.
«Теперь молодые родители, у которых только появился ребенок, могут не опасаться за свою работу, уходя на больничный, что могут потерять в оплате труда и получить негативную реакцию от работодателя, — говорит Сергей Шувалов, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» — Теперь, если ребенок заболел, согласно новой законодательной инициативе, родители смогут получать больничные по уходу за ребенком в возрасте до 8 лет. При этом выплачивать им положено 100% от суммы заработной платы, неважно, как долго они успели проработать на момент болезни ребенка. Работодатель также не несет убытки, государство берет все обязательства на себя, так как выплаты полностью оплачиваются из фонда социального страхования.
Инициатива об оплате 100% больничного при болезни ребенка для молодых мам является верным ходом для увеличения рождаемости в стране, а также поможет поддержать семьи с детьми».
Напомним, Президент России Владимир Путин 22 апреля в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию сделал акцент на социальный сфере, предложив ряд мер помощи семьям с детьми. Глава государства поддержал инициативу «Единой России» о получении родителем 100-процентного размера больничного по уходу за ребенком в возрасте до семи лет вне зависимости от трудового стажа.