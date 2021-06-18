Депутат от Архангельской области пожаловалась в ЦИК на Жириновского и Венедиктова

О своей нелегкой борьбе с наветами в свой адрес рассказывает Ирина Чиркова:
- Направила в ЦИК уже вторую жалобу. Первая касалась снятия моих баннеров в Архангельске. Согласно второй прошу признать незаконным опубликование Владимиром Жириновским порочащих меня высказываний на радиоканале «Эхо Москвы», прозвучавших в прямом эфире 21 июля. Напомню, мною на Жириновского ранее было подано исковое заявление в Никулинский районный суд Москвы по этим же высказываниям, но судебное разбирательство назначено только на 21 сентября. Сейчас своей жалобой в ЦИК прошу вынести либеральному демократу предупреждение.
Согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав…» (статьи 48 и 49) деятельность, способствующая созданию отрицательного отношения избирателей к кандидату, считается предвыборной агитацией (антиагитацей), которая в СМИ разрешена не ранее, чем за 28 дней до дня голосования.
Кроме того, мы просим удалить с сайта «Эхо Москвы» и официального ютуб-канала «Эхо Москвы» антиагитационные высказывания Жириновского, поскольку они размещены незаконно и не были оплачены со специального избирательного счёта кандидата, чего требует закон.
Кстати, «Эхо Москвы», получив наше исковое заявление, уже обратилось в адрес моего представителя с предложением заключить мировое соглашение, что, несомненно, означает признание со стороны этого СМИ своей вины и невольного соучастия в совершении правонарушения.