И материально, и морально. Пенсионеры начинают получать единовременную выплату

Те, кому пенсионные начисления поступают через Почту России, получат дополнительные 10 тысяч рублей, начиная с 3 сентября.
В регионах контроль за своевременностью и правильностью их осуществлением взяли на себя депутаты фракций «Единой России». Первыми средства поступят обладателям банковских карт, куда им перечисляется пенсия. Это порядка 30 млн человек. Еще почти 13 млн пенсионеров получат выплату через отделения Почты России.
Как отметил первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев, средства на единовременную поддержку пенсионеров будут выделены из дополнительных доходов бюджета.
«Как только начался восстановительный рост экономики, эти деньги, в первую очередь, направляются на решение социальных проблем. По понятным причинам в последние два года инфляция оказалась существенно выше [прогноза], — 6,5%. А если говорить о потребительском наборе, который покупают пенсионеры, то она выше. И поэтому Президент предложил единовременные выплаты в качестве меры, компенсирующей такой рост инфляции», — сказал Андрей Исаев.
Всего получателями единовременных выплат станут около 43 млн человек - поддержка оказывается и военным пенсионерам, которые получают военную пенсию в связи с выслугой лет и особыми условиями службы, рано выходят на пенсию.
Ранее секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак подчеркнул, что единовременные выплаты должны быть произведены «максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан».
«Решение о единовременной выплате пенсионерам поможет сгладить негативные последствия, которые вызваны инфляцией и ростом цен, — отмечает председатель совета ветеранов Архангельска Светлана Романова (на фото). — Выплата в десять тысяч рублей хоть и небольшая, но важна для людей старшего поколения. Она позволит направить средства на самое необходимое продукты питания, лекарства, оплату жилищно-коммунальных услуг. Помимо материальной поддержки это и определённое внимание, которого заслуживают люди старшего поколения. Материальная поддержка, даже разовая, нужна и важна для пенсионеров. Приятно осознавать, что отработав всю жизнь и выйдя на заслуженный отдых, о тебе помнят и заботятся. Ты по праву считаешься полноправным гражданином».
Напомним, 24 августа Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате всем категориям пенсионеров, включая работающих. Обеспечить ее глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России», где обсуждались итоги сбора предложений в народную программу партии. Пенсионеры получат из бюджета по 10 тысяч рублей. Субсидия назначается без подачи дополнительных заявлений и защищена от списаний по исполнительным производствам.
(на фото: Светлана Романова)