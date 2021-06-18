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Дмитрий Морев: Переходим от пьянства к здоровому образу жизни

О том, что в бывшей «наливайке», долгое время отравлявшей здоровье и жизнь жителей округа Майская горка, будет размещаться оздоровительный центр, мы сообщали ранее. Так вот…

В помещениях на ул. Полины Осипенко, 3, корп. 1. продолжается капитальный ремонт.

Напомним, что благодаря взаимодействию областной, муниципальной властей и бизнеса, вместо питейного заведения и сауны в округе Майская горка появится современный спортивный зал для занятий борьбой, где будут заниматься около 300 детей. Отдельный зал появится для девочек-спортсменок.

Помещения были переданы спортшколе № 6, после чего управление физкультуры и спорта и региональное отделение федерации борьбы разработали проект будущего зала.

На капитальный ремонт здания выделили 4,5 млн. рублей из городского и областного бюджетов. Нашлись и спонсоры — компания «Аквилон» дополнительно выделила 1,6 млн. рублей.
В помещениях провели демонтажные работы, убрали стены, полы, дверные и оконные блоки. Уже произведена заливка пола, идет облицовка кафельной плиткой. Началась чистовая отделка стен и потолков, проводятся инженерные коммуникации и электросети. В конце сентября основные работы на объекте должны быть завершены.

Выяснилось, что еще один арендатор помещений решил отказаться от площадей. Их также планируют передать спортшколе. Это позволит расширить возможности и дать возможность для занятий не только детям, но и пожилым людям.

- Майская горка - развивающийся округ, здесь есть потребность в спортивных объектах. Но, безусловно, необходимы дополнительные вложения. Этот объект может использоваться не только детьми. Предложил организовать в определенные часы оздоровительные занятия для пожилых людей, - сказал Дмитрий Морев.

- Здесь раньше были пивная, сауна. Отличная идея всё это переформатировать, тем более, что помещения переданы в муниципальную собственность. Нам поступило предложение о поддержке, мы с удовольствием поучаствовали, - сказал Александр Фролов, председатель Совета директоров Группы «Аквилон».

 








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30 август 12:08 | : Политика

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