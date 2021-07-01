На исходе лета. Депутаты АрхГорДумы за неделю

В последнюю рабочую неделю народные избранники, представляющие интересы жителей столицы региона, активизировались… даже сложно что-то выбрать для традиционного дайджеста. Но мы все-таки попробуем.
Иван Воронцов (ЕР) продолжал заниматься благоустройством опекаемого им Северного округа. Так, депутат решал проблему, как направить уличную стихийную живопись (граффити) в позитивное русло.
Имеется объект в сквере, расположенном между ФСК Личутина и магазином «Магнит». Там находится трансформаторная подстанция, принадлежащая частной компании. Хорошо видна с любой точки, исписана черти чем и давно стала «бельмом на глазу» района.
Иван Воронцов:
- Как говорится «не можешь победить – возглавь», поэтому решили действовать на опережение и сделать из этой постройки полноценный арт-объект. Для этого предлагается нарисовать на всей площади подстанции (288 квадратных метров) объёмный мурал (масштабный рисунок на стене). Ведь среди уличных художников тоже есть свой «кодекс чести» и за порчу чужого рисунка можно в буквальном смысле «получить».
Кстати, глава города Дмитрий Морев эту идею поддержал и дал соответствующие распоряжения. вырублены кустарники возле подстанции и наносится грунт. Это позволит закрасить имеющиеся граффити, а также подготовить поверхность для нанесения изображения. Работы планируется закончить к 11 сентября. Как и все благоустройство сквера.
Петр Ватутин (СР) боролся за право бесплатного проезда на теплоходе для пенсионеров острова Хабарка. Для тех, кому за 70, и для сопровождающих их лиц.
Такая льгота есть при пользовании общественным наземным транспортом, но ведь пожилые люди пользуются не только им. Особенно, если живут за водной гладью.
Депутат считает такое положение несправедливым (название партии обязывает):
- Всё-таки льгота вводится не для галочки, а для того, чтобы облегчить жизнь пенсионеров. Правильнее будет распространить льготный проезд на речной транспорт. И тогда люди сами смогут выбирать, куда потратить льготу – на проезд в автобусе или на теплоходе.
Между прочим, администрация Архангельска собиралась ввести подобную льготу с 1 июля, вот только «Пассажирский флот», осуществляющий речные перевозки, оказался к этому не готов, свалив все на проблемы «интегрирования с действующей автоматизированной системой оплаты проезда на городском наземном транспорте».
Однако Ватутин считает, что такие технические сложности уж точно не проблема пожилых людей, выживающих на скромную пенсию, и собирается поднять вопрос льготного проезда на ближайшей сессии городского парламента.
Вице-спикер АрхГорДумы Рим Калимуллин продолжал вершить «Добрые дела» в преддверии 1 сентября. При его финансовой поддержке в округе Варавино-Фактория была проведена социальная акция по вручению новых ранцев детям из малоимущих семей округа.
Депутат:
- 1 сентября - это знаменательный день, с которого начинается дорога в интересную школьную жизнь, наполненную удивительными открытиями, радостью познания и настоящей дружбой. Пусть новый учебный год будет для вас успешным и благополучным. Настойчивости, оптимизма и успехов в учебе!
Ну, а председатель депутатского собрания Валентина Сырова поздравила весь Архангельск с юбилеем «Дервиша»:
- Примите искренние поздравления с 80-летием Северных конвоев. Архангельск – первый морской порт России, связавший ее с Западной Европой. Северный флот и Беломорская флотилия с честью охраняли наши моря и обеспечивали приход в Архангельск караванов судов, которые везли сюда грузы, так необходимые стране. Знаменитые северные конвои, приходившие в наш город, сыграли огромную роль в Победе над фашистской Германией. В 2009 году Архангельск по праву получил заслуженный статус «Города воинской Славы», закрепив в истории России память о грандиозном подвиге русского воинства в период Великой Отечественной войны. В этом ваша непосредственная заслуга. Военный моряк – профессия настоящих мужчин. Вы всегда будете оставаться символами мужества и отваги.
На следующей неделе в наш город приходит осень. Тут-то работа и закипит… или кто-то сомневается?!
(на фото: то, что не вошло в дайджест – Дмитрий Морев и Валентина Сырова проверяют качество ремонта внутридворовых проездов)