Болевые точки Холмогорского района глазами депутата

Своими впечатлениями от рабочей поездки делится действующий депутат от Архангельской области Ирина Чиркова:
- Вчера вместе с коллегой по партии и самым активным депутатом Холмогорского района Татьяной Барабаш проехала по нескольким населенным пунктам Холмогорского района. Деревня Сельцо впечатлила меня своей ухоженностью, уютом и активностью местных жителей. Кроме проблемных транспортных вопросов, к решению которых мы, разумеется, будем подключаться, выслушала чаяния по другим сферам. И эти чаяния говорят о системных сбоях в управленческих решениях регионального и федерального уровней.
ФАП здесь стоит в центре поселения (которое размером в две сотни домов) и издалека радует своей новизной. Его сдали в прошлом году и даже нашёлся сюда фельдшер, но вот к качеству работ претензии у всех: потолок практически сразу перестраивать, насос сломался (воды нет), бетонное крыльцо крошится и разваливается. Интересно будет узнать ответ на мой запрос, привлечён ли подрядчик к ответственности и гарантийным последствиям за такую халтуру.
Ещё одна болевая точка - местный клуб. Построенный в 1967 году, он ни разу не видел капремонта. Срочно нужно перестилать полы и заняться отоплением - зимой вода в ведре замерзает. После недавнего присоединения Сельца в МО «Емецкое» внимание властей к этой чудесной деревне кратно уменьшилось (возникла невольная параллель с «хваленым» чиновниками укрупнением муниципалитетов ради Мун/округов). Зато только на парадные фасады некоторых «привилегированных» домов культуры выделяют десятки миллионов...