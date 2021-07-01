Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

О здоровье, о семье, о достатке. «Единая Россия» опубликовала народную программу

Напомним, она была принята на прошедшем 24 августа Съезде, с этой программой партия идет на выборы депутатов Госдумы.  

Народная программа «Единой России» состоит из двух основных разделов: «Благополучие людей» и «Сильная Россия». Каждый из них включает в себя темы, которые в совокупности охватывают все сферы жизни каждого жителя страны.

В раздел «Благополучие людей» входит несколько блоков: «Хорошая работа — достаток в доме», «Крепкая семья», «Здоровье человека», «Забота о каждом нуждающемся», «Современное образование и передовая наука», «Удобная и комфортная жизнь», «Экология для жизни», «Государство для человека».

В частности, в блоке «Крепкая семья» партия ставит перед собой задачу существенно повысить достаток, обеспечить благополучие семей с детьми. Предлагается создание в России такой системы поддержки, при которой рождение ребенка будет гарантировать большую защищенность и дополнительные возможности для детей и родителей.

Речь идет в том числе о закреплении статуса многодетной семьи на законодательном уровне; расширении сфер применения материнского капитала; поэтапном увеличении охвата соцподдержкой малообеспеченных семей с детьми; принятии федеральной стратегии обеспечения комплексной безопасности детей и других мерах.

Блок «Здоровье человека» посвящен увеличению продолжительности жизни, поддержке активного долголетия людей старших поколений, защите материнства и детства. Для этого в сфере здравоохранения «Единая Россия» намерена реализовать комплекс законодательных и других мер.

Среди них: обеспечить 100-процентную доступность первичного звена здравоохранения; разработать и реализовать новый общероссийский стандарт первичной медпомощи, в основу которого ляжет принцип «в центре внимания — человек, сбережение его здоровья»; разработать и реализовать адресную программу по модернизации станций скорой помощи в отдаленных районах; развивать систему санавиации; выделить средства федерального бюджета и обеспечить регулярное обновление парка машин скорой помощи и поставку современных мобильных медицинских комплексов; совершенствовать систему обязательного медицинского страхования; расширить программы профилактики и тд.

Во второй раздел – «Сильная Россия» вошли такие темы, как «Экономика развития», «Развитие села», «Развитие регионов и транспортной инфраструктуры страны», «Культура, история, традиции», «Гражданская солидарность и молодежная политика», «Внешняя и оборонная политика».

В блок «Экономика развития» включен комплекс предложений, которые обеспечат лидерство России на ключевых направлениях современного технологического и индустриального развития. Для этого партия предлагает создать максимально благоприятные условия для деловой инициативы; обеспечить эффективную антимонопольную политику; стимулировать честную конкуренцию на внутреннем рынке; защитить внутренний национальный рынок и создать благоприятные условия для сбыта продукции отечественного производителя; обеспечить внедрение экологических технологий в производство и помочь нашим компаниям занять новые ниши на глобальных рынках.

Для достижения этих целей «Единая Россия» намерена, в частности, обеспечить усиление конкурентных позиций российской промышленности на наиболее перспективных зарубежных рынках, а также устойчивое развитие топливно-энергетического комплекса; создать условия для открытия новых месторождений; обеспечить переход крупнейших предприятий на наилучшие доступные экологические технологии; создать специальные правовые режимы для научной, научно-технической и инновационной деятельности на территориях наукоградов; обеспечить развитие университетского технологического предпринимательства, а также открытие в лучших университетах стартап-студий совместно с предпринимателями; ввести мораторий на плановые проверки субъектов малого бизнеса в 2022 году и реализовать другие инициативы.

В блоке «Развитие села» идет речь об отечественном агропромышленном комплексе — одном из самых динамично растущих. Дальнейшее развитие этого сектора должно быть тесно связано с созданием комфортных условий для жизни людей на селе, формированием здесь современной социальной инфраструктуры, говорится в народной программе.

Для решения поставленных задач «Единая Россия» предлагает: обеспечить совместно с передовыми компаниями АПК развитие современных сельскохозяйственных технологий и аграрной науки; стимулировать производство экологически чистой продукции и переход на современные экологичные способы ведения сельского хозяйства; поддерживать конкурентную среду для отечественных сельхозпроизводителей на внутреннем рынке; обеспечить поддержку малого и среднего предпринимательства; создать единый федеральный центр поддержки фермеров; повысить роль местного самоуправления; продлить срок действия программы льготного сельского ипотечного кредитования до 2030 года, упростить условия выдачи ипотеки на строительство дома, а также на приобретение земельного участка и ряд других мер.

«Очень важно, что народная программа партии построена на повышении качества жизни населения. В ней отражены такие важные для Архангельской области направления, как развитие Арктики и комплексное развитие сельских территорий, поддержка людей старшего поколения и молодёжи, семей с детьми, дальнейшая реализация программы по переселению из ветхого жилья и модернизации первичного звена здравоохранения. Все эти наказы мы получили во время сбора предложений в народную программу и теперь можем видеть, что они отражены в программе партии, с которой она идет на выборы», — отметил председатель комитета Архангельского областного Собрания депутатов по развитию институтов гражданского общества, молодежной политике и спорту, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в АОСД Иван Новиков.

 

Полный текст народной программы «Единой России» доступен на официальном сайте партии.

27 август 15:39 | : Политика

Главные новости


Смертельный семейный подряд в Плесецкой ЦРБ
В августе 91-го. Как жаль, что вас не было с нами

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (327)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20