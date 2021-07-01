Александр Фролов взял на контроль строящиеся объекты в Майской горке

Ремонт дворовых проездов, новые спортивные и детские площадки - в ходе рабочей поездки в округ Майская Горка депутат областного Собрания Александр Фролов встретился с жителями, чтобы помочь решить вопросы, волнующие горожан.
Баскетбольная площадка на ул. Абрамова, 16 никогда не пустует. Здесь регулярно проходят импровизированные турниры по баскетболу – регулярно играют до четырех команд - более 20 человек.
- Мы с детства здесь играем, и эта площадка уже дала двух игроков для профессиональных клубов. Она очень востребована в этом микрорайоне, - рассказал Александру Фролову местный житель Константин Неманов.
В прошлом году площадку отремонтировали: привели в порядок ограждение и уложили новое резиновое покрытие. Но вот качество работ, которые к тому же выполнялись в ноябре, оказалось ниже всякой критики.
- Очень обидно, что были выделены серьезные средства, а покрытие не простояло и года. Есть ли возможность сделать по гарантии и по-хорошему? – говорит Константин.
- Мы берем этот вопрос на контроль. Проверим, предъявила ли администрация округа как заказчик претензии подрядчику. И сделаем смету и на восстановление покрытия, и на новые щиты с кольцами, чтобы этот спортивный объект сделать качественно, - отметил Александр Фролов.
Зоя Вячкуткина озвучивает просьбу жителей всего квартала: по предписанию прокуратуры сейчас убирают детскую площадку во дворе на ул. Абрамова, 20.
- Здесь у нас постоянно мамочки с детьми, очень обидно, что площадки не будет. Нам она очень нужна! – заявила Зоя Леонидовна.
Жители дома пытались принять участие в программе «Комфортная городская среда». Но двор у них общий с соседними домами, благоустраивать его лучше комплексно, но управляющие компании разные, взаимопонимания найти не удалось.
- По площадке мы порешаем с администрацией округа, в рамках программы «Малых дел», постараемся ее включить в план мероприятий. А расположенную рядом хоккейную коробку продолжим летом заливать. Освещение здесь сделано, общедоступный каток продолжит работать, - пояснил Александр Фролов.
Не удалось поучаствовать в программе «Комфортная среда» и дому на ул. Абрамова, 11 – на общем собрании не собрали необходимого количества голосов. Хотя софинансирование собственников по программе составляет всего 5%. Главная проблема – ремонт проезда у дома.
- Автомобильный проезд был отмежеван как наша придомовая территория. Теперь его ремонт не может профинансировать администрация округа. У нас в доме 106 квартир, живут в основном пенсионеры. За свой счет мы его отремонтировать не можем, - рассказывает житель Евгений Коптяев.
Александр Фролов сообщил жителям, что запросит данные по межеванию участка. А вопрос ремонта проезда можно решить уже в сентябре.
- Городская администрация заявила, что там, где управляющие компании берут на себя содержание и уборку проездов, за счет бюджета их ремонт будет выполнен в приоритетном порядке. В сентябре у вас в доме будет общее собрание собственников, УК готова внести в повестку этот вопрос. Если проголосуете – мы поможем включить проезд в план ремонта, - отметил Александр Фролов.
На ул. Осипенко, 7 депутат Александр Фролов встретился с неравнодушным жителем Майской Горки, пенсионером Николаем Лаптевым. Николай Прохорович внимательно следит за событиями в жизни города и округа. Одна из просьб – сделать рядом с домом детскую площадку.
- Все новости читаю в интернете, да вот планшет старый, уже не тянет. Слежу за вашей работой. Освещение вдоль тротуара на ул. Галушина сколько лет не работало. Вы пообещали – и сделали. Дворы ремонтируете. Всегда с жителями в контакте. Мы вам верим! – сказал Николай Лаптев.
Александр Фролов поблагодарил ветерана за активную жизненную позицию, и пообещал внимательно рассмотреть все его предложения. А чтобы Николай Прохоровичу было удобнее следить за новостями городской жизни – в подарок от Благотворительного фонда «Аквилон» Александр Фролов вручил ему новый планшет.