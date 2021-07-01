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Президента просят снизить избыточную нагрузку на учителей

Вопросы общего образования обсуждались 25 августа на заседании президиума Госсовета. Главный вопрос – готовность школ к новому учебному году. Между тем Елена Шмелёва, принявшая участие в заседании, выступила с рядом предложений, касающихся комплексного развития школ, а также совершенствования работы системы образования, в частности, снижения нагрузки на учителей.

Закупка нового оборудования для школ и капремонт зданий должны проводится по новой схеме, считает Шмелёва. А для работы с новым оборудованием нужно предусмотреть возможность повышения квалификации педагогов. Кроме этого, руководитель образовательного центра «Сириус» обратилась к президенту с просьбой дать поручение Рособрнадзору снизить в школах избыточную нагрузку на учителей.

– Мы просим многократно снизить количество формальных, избыточных, дублирующих проверок, и второе – по возможности снизить всероссийские проверочные работы, а также другие контрольные и мониторинговые мероприятия в школе, – обратилась к президенту Елена Шмелёва.

При этом она отметила существующую в регионах проблему развития дополнительного образования, которое в большинстве случаев малодоступно детям из малокомплектных школ и малообеспеченных семей, учащимся с особенностями здоровья, воспитанникам школ-интернатов.

– По предложению Елены Шмелевой – а она человек не только известный, но и опытный – принято решение сделать программу развития школ комплексной, то есть включить не только ремонт, но и внутреннее оснащение и установку современного учебного оборудования, – сказал Владимир Путин. – Для ребят и учителей школа – это, безусловно, второй дом, и каким он будет после строительства или капитального ремонта должно зависеть не только от чиновников. Уже есть успешный опыт вовлечения учеников в процесс модернизации школ, причём ещё на стадии проектирования.

На Госсовете было озвучено, что в рамках национального проекта «Образование» к 2024 году в России запланировано ввести в строй 1300 новых школ. Кроме того, в июне президент поручил правительству совместно с регионами подготовить специальную программу капитального ремонта школ с акцентом на сельские школы. До конца 2026 года планируется отремонтировать более 7 300 школ, в том числе 3 000 в ближайшие два года.

Что касается Архангельской области, то в нашем регионе в этом году в рамках нацпроекта «Образование» проводятся работы на общую сумму 486 млн. рублей. На эти средства закупается новое оборудование в школы, создан первый школьный «Кванториум» на базе средней школы № 77 г. Архангельска, а кроме этого, в 82 школах региона внедряется целевая модель цифровой образовательной среды. Уже 1 сентября заработают программы нового Центра выявления и поддержки одарённых детей «Созвездие», а также инновационного Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников.

27 август 11:23 | : Политика

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