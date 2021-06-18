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Первые "президентские" выплаты пенсионерам поступят в конце следующей недели

 А депутаты от фракции «Единой России» в регионах организуют контроль за их осуществлением.

            Первыми средства получат те, кому начисления приходят на банковскую карту - это более 30 млн человек. Еще 12,7 млн получат деньги через Почту России с 3 сентября. 

            «Выплату получат абсолютно все пенсионеры: работающие и неработающие, те, кто получает пенсию по инвалидности, в том числе дети-инвалиды, а также по потере кормильца. Это должно быть сделано максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан», – сказал секретарь Генсовета партии, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, обращаясь к главе Минтруда РФ Антону Котякову в ходе совещания по выполнению поручения Президента о единовременной выплате пенсионерам. 

            Андрей Турчак подчеркнул, что региональным отделениям «Единой России» уже поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключатся также штабы общественной поддержки в субъектах РФ.

            «В рамках штабов общественной поддержки [необходимо] канал коммуникаций выстроить, максимально широко провести разъяснительную работу. Все случаи задержек, ущемления прав не просто фиксировать, а реагировать оперативно для того, чтобы выполнить ту задачу, которую поставил Президент», – сказал секретарь Генсовета партии.

            В свою очередь министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков отметил, что документы для выплат уже подготовлены, источники финансирования определены. Для получения денег пенсионерам не надо предоставлять никаких документов и справок. 

            «Выплата не будет учитываться в общем доходе семьи и не повлияет на иные меры социальной поддержки», - сказал Антон Котяков.

            Важно отследить целевой характер использования средств, отметила в свою очередь замминистра труда Ольга Баталина. 

            «Ни в коем случае не допустить их списания - как в исполнительных документах, так и собственно по банковским кредитам. Здесь действительно требуется коррекция действующего законодательства. Фракция «Единой России» в новом созыве Госдумы, конечно, такие поправки подготовит», - сказала она.

            Ольга Баталина отметила также, что единовременную выплату получат 11,1 млн инвалидов. Это, в том числе, все семьи, которые воспитывают детей-инвалидов. Также назначенные Президентом средства поступят семьям, которые получают пенсию по потере кормильца.

            Депутаты от «Единой России» готовы оказать помощь пенсионерам, если у них возникнут проблемы или вопросы с получением выплат, пояснила Уполномоченный по правам ребенка при Президенте Анна Кузнецова.

            «На мой взгляд, очень важно, чтобы в штабы общественной поддержки партии было возможно обратиться по различным вопросам, связанным с получением этих выплат, чтобы этот канал связи был открыт», - сказала она.

 Как отметил председатель Архангельской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Андреев, решение о единовременной выплате пенсионерам поможет сгладить негативные последствия, вызванные инфляцией, ростом цен. По словам ветерана, при том, что десять тысяч рублей относительно небольшая сумма, в масштабах страны затраты бюджета будут весьма значительны.

 «С негативными последствиями, вызванными пандемией, сегодня столкнулся весь мир. И Россия – не исключение. Экономике нужны средства на восстановление. В этой ситуации принятое Президентом решение  – предоставить единовременную выплату пенсионерам – свидетельствует о том, что власть понимает  положение, в котором оказались пенсионеры, – считает Александр Андреев. – Многие из них в силу возраста, состояния здоровья не имеют возможности подработать, при этом направляют имеющиеся средства на первоочередные нужды – на питание, лекарства, оплату жилищно-коммунальных услуг. Выплата поможет частично сгладить издержки, вызванные ростом цен, инфляцией».

             Напомним, 24 августа Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате всем категориям пенсионеров, включая работающих. Обеспечить ее глава государства поручил на встрече с представителями «Единой России» по обсуждению народной программы партии. Пенсионеры получат из бюджета по 10 тысяч рублей. Для этого людям не нужно будет куда-либо обращаться – субсидия будет выплачена всем без подачи дополнительных заявлений.  

26 август 17:25 | : Политика

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