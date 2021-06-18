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В мэрии Архангельска появился Лидер

Это не качество (хотя тоже не исключается), а фамилия нового чиновника. Александр Лидер сменил на посту заместителя по инфраструктурному развитию Юрия Максимова, об отставке которого мы сообщили вчера.

Об Александре Викторовиче известно, что он родился в 1977 году в городе Москве. Имеет два высших образования: специальность инженера-строителя получил в МГУ, затем приобрел квалификацию экономиста-менеджера в Московском институте коммунального хозяйства и строительства. Работал в сфере благоустройства, ЖКХ, строительства.

Имеет опыт государственной службы и на руководящих должностях в крупных компаниях, специализирующихся на строительстве, дорогах, жилищно-коммунальном хозяйстве. С 2017 по 2019 годы работал в администрации Ненецкого автономного округа заместителем губернатора, руководителем департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта.

 Женат, имеет двоих сыновей.

Судя по биографии, новый чиновник – креатура губернатора Александра Цыбульского, уделяющего все больше внимания управлению столицей региона.

 

26 август 13:54 | : Политика

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