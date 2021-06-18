В дороги Архангельска вложат дополнительные 190 млн. Список счастливчиков

На сегодняшний день работы ведутся на четырех объектах, расположенных на Левом берегу, в округе Варавино-Фактория и на 2-м Лесозаводе.
Их в ходе рабочей поездки проинспектировал глава Архангельска Дмитрий Морев. Вместе с ним качество дорожного покрытия проверили депутат Госдумы Дмитрий Юрков, депутаты областного Собрания Евгений Ухин, Иван Новиков, депутаты Гордумы Владимир Хотеновский и Ростислав Васильев.
Подрядчик в лице ЗАО «АГСУМ» приступил к работам 17 августа. В настоящее время на трех участках активно ведутся работы. Это: ул. Адмирала Макарова от путепровода до ул. Аллейная; ул. Зенковича от ул. Лесотехническая до дома №22 по ул. Зеньковича; ул. Пирсовая от границы Приморского района до дома № 52 по ул. Пирсовая.
А на участке по ул. Шкулева (от ул. Октябрьская до ул. Циолковского) рабочие уже уложили нижний слой покрытия.
Наиболее проблемным и протяженным является участок на ул. Пирсовая от границы Приморского района до дома № 52. Его площадь составляет 6652 кв.м, при этом дорога не ремонтировалась с 70-х годов.
На встрече местные жители с улицы Пирсовая пообщались с главой и высказали свои пожелания.
- Хорошо, что на этом участке предусмотрен пешеходный переход. Для меня, молодой мамы, это очень важно. Рассчитываем, что после того, как дорогу отремонтируют, здесь появится уличное освещение, - рассказала местная жительница Олеся Романова.
По словам представителя подрядчика ЗАО «АГСУМ» Андрея Крупина, в перечень всех работ на участках вошли: фрезерование, замена асфальтобетонного покрытия проезжей части дорог с использованием износостойкого материала ЩМА-20 и замена 180 люков на современные - с плавающей конструкцией.
- После осмотра территорий мы получили ряд предложений от главы Архангельска. В частности, при устройстве покрытия будем учитывать места с контейнерными площадками, чтобы техника могла спокойно к ним подъезжать, - сказал Андрей Крупин.
Дмитрий Морев призвал депутатов и местных жителей контролировать процесс ремонта.
- При выборе участков мы ориентировались на мнение людей и качество покрытия. Например, на Пирсовой люди ждали дорогу много лет. Теперь мы не только ремонтируем этот участок, но и создаем инфраструктуру для пешеходов. Высказаны пожелания об установке на некоторых участках «лежачих полицейских», думаю, это разумное решение. Большую часть ремонтов подрядчик обещает выполнить до конца сентября. Как мы видим, техника на объектах работает активно, - рассказал Дмитрий Морев.
Правительством Архангельской области было дополнительно выделено около 190 млн. рублей на ремонт асфальтобетонного покрытия улиц города. В результате были выбраны самые проблемные участки на 22 улицах протяженностью 10 километров.
Всего в список вошли территории:
- ул. Шкулева от ул. Октябрьская до ул. Циолковского;
- пр. Северный;
- ул. Дрейера подъем и спуск с ж/д переезда верхнее Глухое;
- ул. Адмирала Макарова от дома № 36 до ул. Аллейная;
- ул. Зеньковича от дома № 11 до ул. Лесозаводской;
- ул. 263 Сивашской Дивизии;
- пр. Троицкий от ул. Логинова до ул. Садовая;
- Ремонт автомобильной дороги по Набережной Северной Двины от ул. Поморская до пл. Профсоюзов;
- ул. 23 Гвардейской Дивизии от ул. Шабалина до ул. Тимме;
- ул. Р. Куликова от пр. Ломоносова до пр. Новгородский;
- ул. Северодвинская от пр. Новгородский до САФУ;
- ул. Норицына от пр. Троицкий до наб. Северной Двины;
- ул. Северных Конвоев от пр. Троицкий до наб. Северной Двины;
- ул. Суфтина от ул. Садовая до ул. Логинова;
- ул. Самойло от ул. Карельская до ул. Гагарина;
- ул. Галушина от ул. Ф. Абрамова до пр. Московский;
- ул. П. Лушева от дома № 167 по пр. Ленинградский до ул. Холмогорская;
- ул. Кононова от ул. Почтовый тракт до ул. Жосу;
- ул. Пушкина от ул. Русанова до ул. Почтовый тракт;
- ул. Пионерская;
- ул. Красина от ул. Куйбышева до дома № 27 по ул. Красина;
- ул. Пирсовая от трассы М-8 до дома №52.