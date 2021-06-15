Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пристрелка удалась. Единороссы побеждают на выборах в Архангельской области

Без шума и пыли (то есть, без нарушений) прошли довыборы в районные Советы депутатов муниципальных образований в Архангельской области. Об их результатах сообщает региональный избирком.

В Шенкурском районе (7-й двухмандатный округ) явка избирателей составила позорные 3.68%. Там, прямо по народной примете, оглушительную победу одержал кандидат от партии власти:

- Семакова Ольга Сергеевна, «Единая Россия» – 82,22%;
- Кобылин Эдуард Борисович, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» - 8,89%;
- Чванов Сергей Александрович, «ЛДПР» - 6,67%.

В Лешуконском районе (3-й одномандатный округ) явка составила уже 22.52%. Процентное соотношение такое;

- Ернина Ольга Ивановна, «Единая Россия» – 40,34%;
- Хохлов Виктор Николаевич, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» - 29,83%;
- Баландин Алексей Иванович, «КПРФ» - 21,01%;
- Гашев Виталий Андреевич, «ЛДПР» - 5,04%.

Прошедшие выборы можно назвать последней репетицией перед голосованием 19 сентября. Напомним, на выборы в Госдуму от партии «Единая Россия» идут Александр Спиридонов (72-й одномандатный округ) и Елена Вторыгина (73-й одномандатный округ).

23 август 12:50 | : Политика

Главные новости


В августе 91-го. Как жаль, что вас не было с нами
Кому доверили здоровье северян?

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (271)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20