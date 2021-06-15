Пристрелка удалась. Единороссы побеждают на выборах в Архангельской области

Без шума и пыли (то есть, без нарушений) прошли довыборы в районные Советы депутатов муниципальных образований в Архангельской области. Об их результатах сообщает региональный избирком.
В Шенкурском районе (7-й двухмандатный округ) явка избирателей составила позорные 3.68%. Там, прямо по народной примете, оглушительную победу одержал кандидат от партии власти:
- Семакова Ольга Сергеевна, «Единая Россия» – 82,22%;
- Кобылин Эдуард Борисович, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» - 8,89%;
- Чванов Сергей Александрович, «ЛДПР» - 6,67%.
В Лешуконском районе (3-й одномандатный округ) явка составила уже 22.52%. Процентное соотношение такое;
- Ернина Ольга Ивановна, «Единая Россия» – 40,34%;
- Хохлов Виктор Николаевич, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» - 29,83%;
- Баландин Алексей Иванович, «КПРФ» - 21,01%;
- Гашев Виталий Андреевич, «ЛДПР» - 5,04%.
Прошедшие выборы можно назвать последней репетицией перед голосованием 19 сентября. Напомним, на выборы в Госдуму от партии «Единая Россия» идут Александр Спиридонов (72-й одномандатный округ) и Елена Вторыгина (73-й одномандатный округ).