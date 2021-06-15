"Наш триколор всегда с нами". В Архангельске активисты ЕР отмечают День флага РФ

Традиционно 22 августа в России отмечается День Государственного флага РФ.
В Архангельске в День флага прошёл веломарафон, состоялся праздничный концерт, а кульминацией праздника стало разворачивание на площади Мира 50-метрового триколора. Праздничные мероприятия объединили все поколения жителей города, участие в них принимали как ветераны, так и совсем юные жители. Активисты «Единой России» вместе с общественными организациями города приняли участие в праздничных мероприятих.
«Национальный триколор сопровождает все важные события нашей жизни. Он повышает значимость официальных торжеств, гордость за мирные российские победы на международных аренах, сплоченность участников массовых праздничных мероприятий
Уважаемые жители Архангельской области, пусть на нашей любимой земле будет еще больше успехов, в честь которых поднимается Государственный флаг!», — говорит Иван Новиков, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов.