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"Единая Россия": Для учеников и педагогов недопустимы ограничения по признаку вакцинирования

 Образовательный процесс организуют с учетом требований санитарно-эпидемиологических норм. Перевод школьников на дистант и онлайн-форматы не предусмотрен, отметила уполномоченный при Президенте по правам ребенка Анна Кузнецова по итогам встречи с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

            «Наша позиция: первого сентября все дети должны прийти в школу. Образовательные учреждения готовы ко всем требованиям, которые сейчас предъявляются в связи с особенностями ситуации. Дети будут учиться очно», – подчеркнула детский омбудсмен.

«1 сентября за парты в Архангельской области сядут почти 129 тысяч школьников. Все ждут начала учебного года и очень важно, что в этом году День знаний пройдёт в привычном, очном формате. А это значит, будут торжественные линейки, цветы, улыбки детей, открытые уроки, предвкушение всего нового и интересного. Конечно, все мероприятия пройдут с соблюдением строгих мер эпидбезопасности, — отмечает депутат Госдумы от Архангельской области Елена Вторыгина (фракция «Единая Россия»). — За лето в регионе удалось провести масштабный текущий ремонт, привести в порядок пищеблоки большинства школ. 53 тысячи учеников начальной школы будут получать бесплатные горячие обеды.

Особый акцент - на безопасности учеников и педагогов. Почти половина всех школ области заключили договоры с охранными предприятиями, подключены системы видеонаблюдения, установлены тревожные кнопки. Уверена, что новый учебный год пройдет на нашем Севере спокойно, а школьники будут радовать хорошими оценками».

            В условиях сохраняющейся опасности распространения коронавируса актуальным остается и вопрос вакцинации. Однако, несмотря на важность продолжения прививочной кампании, принуждения к участию в ней не может быть – так же, как дискриминации в отношении непривитых учеников и педагогов, подчеркнула Анна Кузнецова.

            «Результатов исследования влияния вакцины на здоровье подростков у нас еще нет, они должны быть представлены широкой общественности, затем решение принимают родители. Никаких манипулятивных техник здесь быть не должно», – подчеркнула детский омбудсмен.

            Министр просвещения Сергей Кравцов подтвердил, что речи о начале учебного процесса в удаленном формате не идет.

            «Нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие – одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», – сказал он.

            Сергей Кравцов добавил также, что с каждым регионом проработаны меры по повышению защиты здоровья в образовательных организациях и эта тема находится на постоянном контроле.

            Напомним, депутаты от «Единой России» ранее отстояли право студентов самостоятельно решать вопрос о вакцинации. Сопредседатель ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева добилась отмены требования об обязательной вакцинации студентов - возможность получения образования и проживания в общежитии не зависят от наличия прививки. Ректоры ведущих вузов страны поддержали отказ от обязательной вакцинации студентов.

            В июне на Съезде «Единой России» по предложению Президента Анна Кузнецова и Елена Шмелева были включены в первую пятерку списка партии.

20 август 13:00 | : Политика

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