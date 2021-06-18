"Хотим жить хорошо". Что еще волнует население Архангельской области?

18 августа в Архангельске прошла итоговая дискуссионная площадка по внесению предложений в Народную программу.
Эксперты, представители исполнительной власти и активные жители вместе с региональными депутатами фракции «Единая Россия» обсудили, с помощью чего можно повысить уровень жизни в регионе, и подвели итоги по всем направлениям Народной программы.
Напомним, что Народная программа включает одиннадцать направлений, охватывающих все сферы жизни. В августе этого года в Архангельской области было организовано пять площадок по обсуждению предложений в программу, которые прошли в Вельске, Коряжме, Пинежском районе, Северодвинске и Архангельске. В работе площадок приняли участие более 300 экспертов самого разного уровня — от депутатов Государственной Думы и регионального парламента до представителей территориального общественного самоуправления — людей, которые непосредственно работают в муниципальных образованиях, в сельских или городских территориях.
На итоговой площадке, которая прошла в Архангельске, и где обсуждались вопросы повышения уровня жизни в регионе, в режиме ВКС выступила депутат Государственной Думы Елена Вторыгина (фракция «Единая Россия»). Она рассказала о том, что за последние несколько месяцев уже дважды объехала весь свой округ и провела множество встреч, на каждой из которых собирала наказы от жителей. «В любом, даже самом маленьком населённом пункте, люди хотят жить достойно, в хороших домах, на красивых территориях с детскими площадками и спортивными сооружениями, — говорит Елена Вторыгина. — Но самое главное, о чем говорят наши жители — медицинское обслуживание. Даже в Архангельске, столице Севера, и то очень много проблем в сфере здравоохранения. А чтобы медицинская помощь оказывалась на достойном уровне в любом населённом пункте, необходимо привлекать туда профессионалов. Это невозможно без решения вопросов с их заработной платой, с жильём для медицинских работников. И эти вопросы должны решаться на всех уровнях, и на федеральном в том числе. Тем более, что Архангельская область входит в состав Арктической зоны, и ей необходимо уделять особое внимание».
Как рассказал Иван Новиков, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Архангельского областного Собрания депутатов, ведущий итоговой экспертной площадки, всего в Архангельской области уже собрано около 37 тысяч наказов от жителей региона. Кроме экспертных площадок, предложения поступали и через депутатов фракции «Единая Россия», и в виде бумажных анкет, которые заполняли активисты во время встреч с населением, и в цифровом виде через федеральный сайт Народной программы NP.ER.RU. «Все предложения и наказы проанализированы и объединены в единый документ от региона, который направляется в федеральный центр для включения их в Народную программу, — говорит он. — При этом вопросы и проблемы, которые касаются именно регионального уровня, и с которыми мы сами можем справиться, станут предметом рассмотрения депутатов фракции «Единая Россия» в областном Собрании депутатов уже этой осенью».