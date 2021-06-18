Ужель та самая Татьяна?! Из Москвы в Архангельск направляется вице-премьер

Приезд заместителя председателя российского правительства Татьяны Голиковой в столицу Поморья ожидается завтра 20 августа.
В программе визита посещение Новодвинского городского культурного центра и других объектов социальной инфраструктуры, а также участие в совещании по профильным вопросам в администрации области.
В кабинете министров Татьяна Голикова отвечает за социальный блок, а также с июля этого года курирует Северо-Западный федеральный округ.
Известно, что в поездке вице-премьера будет сопровождать министр культуры РФ Ольга Любимова. По сведениям из некоторых источников (пока не подтвержденным) именно она пролоббировала назначение Оксаны Светловой на пост министра культуры Архангельской области.
Наблюдатели полагают, что это отнюдь не последний визит в наш регион представителей первого эшелона власти перед осенними выборами в Госдуму…