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Совсем работать не хотят. Почти 90% россиян против пенсионной реформы

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о возвращении к старому порядку выхода на пенсию по возрасту: мужчинам — с 60 лет, женщинам — с 55 лет. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob экономически активные россияне из всех округов страны рассказали, как относятся к подобной инициативе.

По мнению 87% россиян, следует вернуть прежний порядок выхода на пенсию, действовавший до 2018 года: мужчинам с 60 лет, женщинам с 55. Лишь 5% отрицательно отнеслись к подобной инициативе, их основные доводы: «Выборы скоро, вот политики и активизировались, но очевидно, что возврата к старому не будет».

Число противников пенсионной реформы закономерно растет с увеличением возраста респондентов: 79% среди россиян до 34 лет и 92% среди тех, кто старше 45-ти.

Ровно год назад с подобной инициативой уже выступал глава «Справедливой России» Сергей Миронов. Соотношение голосов сторонников и противников возвращения к старому порядку выхода на пенсию не изменилось.

19 август 07:16 | : Политика

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