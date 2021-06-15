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Жители Омска, Красноярска и Новосибирска хотят стать "Новой Москвой"

Города-миллионники Сибирского федерального округа больше всего хотят стать новой столицей страны. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны, в том числе из городов-миллиоников.

Министр обороны Сергей Шойгу предложил перенести столицу в Сибирь и построить там 5 новых городов, «направленных на ту или иную сферу деятельности», с населением до 1 млн человек. Такую идею полностью одобряет 22% россиян. По их мнению, это способствует развитию Сибири, как с точки зрения экономики, так и с точки зрения демографии. Еще 30% поддерживает только строительство новых городов. Свою позицию они объясняют традиционным восприятием именно Москвы как административного центра России. Только перенос столицы одобряют 6% опрошенных. «Лучше привести в порядок уже существующие города», — комментируют они.

Против идеи Сергея Шойгу выступают 27% россиян. В числе их аргументов — чрезвычайно высокая стоимость такого проекта, а также удаленность новой столицы от европейской части страны, где традиционно проживает большинство населения. «Уже строили, песни слагали, а сейчас там квартиры бесплатно отдают, потому что жить никто не хочет», — объясняют респонденты.

С идеей о строительстве новых сибирских городов и переносе столицы чаще согласны мужчины (27% против 16% среди женщин), опрошенные старше 45 лет (28%) и россияне с доходом свыше 80 тыс. руб. (25%). Тех, кто одобряет лишь организацию новых городов, больше среди молодежи до 24 лет (33%).

Впрочем, многие жители российских мегаполисов уже сегодня хотели бы, чтобы столица страны была перенесена в их город. Чаще всего об этом мечтают в Омске: видеть его административным и деловым центром России хотел бы почти каждый второй житель (49%). По всей видимости, жители Омска вдохновлены обсуждением на прямой линии Президента РФ перспектив переноса в их город федерального правительства и крупных компаний. В числе потенциально возможных «преемников» Москвы также Красноярск (за перенос столицы высказались 43% красноярцев), Новосибирск (42% горожан), Волгоград (39%) и Санкт-Петербург (36%). А вот в Ростове-на-Дону (20%), Екатеринбурге и Воронеже (по 22%) идею о наделении их города функциями административного центра поддерживают реже всего.

18 август 16:52 | : Политика

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