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Северодвинцы обсудили развитие экономики, экологию и цифровизацию

В регионе продолжается обсуждение предложений в Народную программу, которая должна стать руководством для работы депутатов фракции «Единая Россия».

16 августа на экспертной площадке в городе корабелов собирали предложения в Народную программу по трём направлениям: развитию экономики региона, экологии и цифровизации. В работе площадки принял участие и глава города Игорь Скубенко.

«Мы давно мечтали о том, чтобы в Северодвинске проводить мероприятия, на которых можно было обсуждать самые актуальные проблемы, волнующие горожан.  И, действительно, формирование народной программы подтолкнуло нас к тому, чтобы попробовать это сделать в формате экспертной площадки. В принципе, всё удалось», — говорит ведущий площадки, депутат городского Совета г. Северодвинска Николай Трухин.

Во время обсуждения путей развития экономики были затронуты вопросы, которые волнуют каждого северодвинца. В частности, это увеличение минимального размера оплаты труда, льготы для работников Крайнего Севера. В вопросах экологии не обошли стороной предложения по организации особых охраняемых зон и развития экологических видов транспорта. Ну а цифровизация, хотя ещё и новая для многих тема, всё активнее и быстрее проникает во все сферы жизни. И её тоже сегодня невозможно оставить без внимания.

«Чтобы поучаствовать в обсуждении, люди пришли хоть и уставшими после работы, но активно и с большим интересом задавали вопросы, — отмечает Николай Трухин. — Причём вопросы самого разного уровня: и те, на которые, действительно, требуются ответы главы государства, и те, которые находятся в ведении экспертов сегодняшней площадки. И думаю, что одна из фраз, прозвучавшая во время обсуждения, очень точно характеризует его основную суть:  мы с другой стороны взглянули на экономику и предпринимательство. Это говорит о том, что подобные площадки нужны не только с точки зрения того, чтобы обсудить что-то, но и познакомить людей с другими гранями жизни, с которыми они сталкиваются реже. Обмен мнений профессионалов из разных сфер всегда очень ценен и даёт возможность выработать оптимальные предложения по улучшению нашей жизни».

 «Я считаю, что это правильная идея – проводить такие дискуссии, потому что в принципе народная программа – она и должна идти от народа. Поэтому и формируется она исходя из пожеланий и суждений от всех. А здесь, в данном зале, участники представляли фактически все сферы – и бюджетные, и не бюджетные нашего города, был очень представительный состав экспертов, — отмечает Андрей Мальцев, заместитель руководителя северодвинского отделения «Молодой гвардии». — И мы надеемся, что всё, что сегодня было в итоге занесено в протокол, в конечном счёте, попало в народную программу!».

На основе внесённых предложений депутаты фракции «Единая Россия» будут выстраивать свою работу на всех уровнях власти. Каждый житель Архангельской области также может внести своё предложение в Народную программу, заполнив анкету на сайте NP.ER.RU.

 

18 август 10:03 | : Политика

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