В архангельские СИЗО завезли урны. Для голосования

В Единый день голосования свое избирательное право смогут реализовать и лица, содержащиеся в учреждениях и находящиеся под контролем УФСИН России по Архангельской области.
Выборы пройдут в пяти подразделениях региональной уголовно-исполнительной системы. В двух следственных изоляторах будут созданы самостоятельные избирательные участки, там специально подготовят отдельные помещения с кабинами и урнами для тайного голосования. В остальные учреждения в день выборов приедут члены участковых избирательных комиссий. На данный момент из числа подозреваемых и обвиняемых в выборах примут участие 543 человека.
Право голоса также имеют граждане, которым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Таких на учетах в уголовно-исполнительной инспекции областного УФСИН состоит 35 человек. По месту временной регистрации проголосуют и 243 осужденных к принудительным работам, находящихся в исправительных центрах Поморья.