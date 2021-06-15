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В архангельские СИЗО завезли урны. Для голосования

В Единый день голосования  свое избирательное право смогут реализовать и лица, содержащиеся в учреждениях и находящиеся под контролем УФСИН России по Архангельской области.

Выборы пройдут в пяти подразделениях региональной уголовно-исполнительной системы. В двух следственных изоляторах будут созданы самостоятельные избирательные участки, там специально подготовят отдельные помещения  с кабинами и урнами для тайного голосования. В остальные учреждения в день выборов приедут члены  участковых избирательных комиссий. На данный момент из числа подозреваемых и обвиняемых  в выборах примут участие  543 человека.

Право голоса также имеют граждане, которым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Таких на учетах в  уголовно-исполнительной инспекции областного УФСИН состоит 35 человек. По месту временной регистрации проголосуют и 243 осужденных к принудительным работам, находящихся в исправительных центрах Поморья.

18 август 09:54 | : Политика

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