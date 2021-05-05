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Дмитрий Морев проинспектировал школы и назвал главный повод для гордости

Глава Архангельска Дмитрий Морев проинспектировал два образовательных учреждения – средние школы №2 и №50.

В обоих зданиях идет активный ремонт. В школе №2 завершают укладку плитки, проводят штукатурные работы в кабинетах. Уже выполнена замена полов, монтаж перегородок, укладка напольной кафельной плитки.

В школе обучается почти 600 учеников. С каждым годом условия для них становятся комфортнее. По решению директора Надежды Михайловой, с четвертого на первый этаж перенесены помещения пищеблока и обеденного зала. Запланированы работы по благоустройству прилегающей территории и косметический ремонт спортзала.

- Из новшеств этого года – мы закупили современные интерактивные доски для классов, создали творческие пространства для занятий шахматами и буккроссинга, возрождаем музей, который напомнил бы, чем славилось наша школа. Раньше на базе учреждения занимался хор, хотелось бы сохранить и приумножить эти традиции, - рассказала Надежда Михайлова.

Соломбальская школа №50 в этом году отмечает 85 лет. К юбилею в школе организовали масштабный ремонт. Завершились штукатурно-малярные работы на лестничных площадках, в фойе, выполнен косметический ремонт учебных помещений.

Управляет школой молодой профессионал – Александр Сорокин, который после учебы в ПГУ на историка окончил аспирантуру в РГПУ им. А. И. Герцена и несколько лет проработал в школе Санкт-Петербурга.

Благодаря его инициативе в школе №50 отремонтирована столовая, теперь это современное, светлое и комфортное пространство. Внедрена автоматизированная система учёта предоставления питания. Еще одно новшество для учеников – появление в классе по информатике нового оборудования для занятий робототехникой.

Школа на 1000 мест – дважды победитель конкурса проектов «Бюджет твоих возможностей». Возле неё появились футбольное поле и тренажеры на открытом воздухе. Ученики приняли участие в конкурсе и записали видеоролики в поддержку школы.

Дмитрий Морев остался доволен увиденным:

«Большая часть школ города готова к первому сентября. Завершаются ремонты, закуплена новая техника и мебель. Радует, что в учреждениях реализуют проекты для допобразования. В пятидесятой уделяют внимание робототехнике, благодаря чему дети максимально быстро осваивают новые технологии. Во второй школе создали кадетский класс. Не могу не отметить, что повод для гордости – молодые и амбициозные директора школ, которые за несколько лет смогли добиться заметных результатов», - сказал глава.

   

17 август 16:39 | : Политика

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