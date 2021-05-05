Елена Вторыгина настаивает на ужесточении наказания за взятки

Депутат Государственной думы от Архангельской области Елена Вторыгина (фракция «Единая Россия») выступила с инициативой внести изменения в Уголовный кодекс.
Сейчас коррупционеры могут отделаться штрафом. Елена Вторыгина предлагает внести изменения в Уголовный кодекс и исключить такую меру наказания, оставив только реальный срок лишения свободы.
«В последнее время случаи коррупции в нашей стране происходят все чаще. Чуть ли не ежедневно средства массовой информации сообщают о задержании высокопоставленных чиновников или представителей правоохранительных органов по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Соблазн получить крупную взятку вызван целым рядом обстоятельств, в том числе, пробелами в российском законодательстве», — заявила Елена Вторыгина.
Сейчас в Уголовном кодексе за получение взятки должностным лицом предусмотрена ответственность в виде штрафа, лишения права занимать определенные должности, запрета заниматься определенной деятельностью или лишения свободы. Депутат считает, что таким образом у коррупционера есть шанс отделаться «легким испугом» за совершенное преступление.
«Конечно, не все чиновники, совершившие коррупционное преступление, являются вымогателями. Нередко взяткодатели сами провоцируют должностных лиц на получение легких денег. Но это ни в коем случае не может являться оправданием или обстоятельством, смягчающим вину. Для того, чтобы государственные служащие, представители правоохранительных органов и другие лица, обличенные властью, не испытывали иллюзий относительно наказания за совершаемые преступления, предлагаю сохранить в статье 290 УК РФ «Получение взятки» меру ответственности в виде лишения свободы, исключив все остальные. Таким образом, коррупционер не сможет «купить свободу», заплатив штраф или отказавшись заниматься определенной деятельностью», — заключила Елена Вторыгина.