Теперь Пинега: в Поморье продолжается формирование Народной программы

В Пинежском районе в минувшее воскресенье обсудили вопросы здравоохранения, культуры и пространственного развития.
15 августа в Пинежском районе была организована очередная площадка по обсуждению предложений в Народную программу. Активные жители, представители власти и эксперты Пинежского и Мезенского районов рассмотрели и обсудили вопросы и проблемы, касающиеся сфер здравоохранения и культуры, а также пространственного развития Архангельской области.
Ведущий экспертной площадки — депутат областного Собрания Сергей Эммануилов — поделился тем, какие самые важные предложения по этим направлениям было решено внести в Народную программу. «Мероприятие в целом прошло достаточно успешно, — отмечает он. — Основная цель — обсудить основные положения Народной программы и получить обратную реакцию. Фактически – получить предложения от тех людей, которые проживают на территории Пинежского и Мезенского районов. Нам было очень интересно и очень важно узнать их точку зрения, их позицию. Эксперты, принявшие участие в работе площадки, — люди, которые хорошо ориентированы во всей проблематике своих районов, это люди, которые представляют широкий срез общественного мнения.
Мы рассматривали три вопроса, три направления Народной программы. Это здравоохранение, пространственное развитие и культура. В области здравоохранения цели и проблематика уже давно определены нашим гражданским обществом. Самая главная цель – это повышение доступности и качества медицинской помощи, лекарственное обеспечение. Это то, что беспокоит сегодня широчайшие слои населения. Нам, в принципе, известны причины сложившегося положения в системе здравоохранения. Прежде всего, это недостаточный уровень финансирования, который в значительной степени приводит и к кадровому дефициту, и к обветшанию материальной базы, старению оборудования.
И в принципе те предложения, которые были сформулированы участниками нашей дискуссии, на нашей экспертной площадке, были направлены на формирование именно путей решения этих проблем. Например, что касается кадрового дефицита, то прежде всего все мысли и предложения были направлены на необходимость повышения престижа профессии врача, среднего медицинского работника. Это, в первую очередь, достигается через формирование обеспечения достойного уровня оплаты труда. Также мы говорили о необходимости направления дополнительных средств на ремонты и строительство, прежде всего – фельдшерско-акушерских пунктов. Здесь формируется такой очень сложный блок вопросов. И, естественно, необходимо решение всего комплекса задач, связанных с доступностью медицинской помощи. В том числе — и транспортной доступностью, наличием связи и так далее.
Что касается пространственного развития, то мы понимаем, что в принципе сама постановка и размах этой программы очень широкий. Но учитывая специфику наших территорий, в основном весь фокус был направлен также на решение такой задачи, как транспортная доступность. Поэтому здесь фокус предложений был сосредоточен на необходимости увеличения муниципальных дорожных фондов. Также необходимо решение таких задач, как, например, улучшение условий для маломобильных групп населения в пунктах отправки и прибытия железнодорожных пассажиров, на необходимость развития малой авиации через дальнейшее увеличение объемов дотирования на эти цели.
Следующий блок — блок сферы культуры. В принципе, весь комплекс вопросов и задач, которые подлежат решению, находится примерно в такой же плоскости: необходимо улучшать материально-техническую базу. Кроме того, внимание и предложения участников экспертной площадки были сфокусированы и на необходимости дальнейшего развития и изменении системы оплаты труда и расширения штатного расписания, прежде всего, наших сельских библиотек.
«Мне кажется, вообще стратегически верно обсуждать вопросы с людьми, — говорит участница обсуждения из Пинежского муниципального района, директор Карпогорской межпоселенческой библиотеки Людмила Колик. — Потому что когда программа формируется в министерстве, на федеральном уровне – это замечательно и здорово, и с федерального уровня, наверное, очень хорошо видно стратегический уровень проблемы. Но когда мы заходим в муниципалитет, когда разговариваем с простыми людьми, которые живут в этой ситуации, они могут подсказать конкретные шаги для решения проблем на местном уровне. Например, нацпроект «Культура», замечательный проект. Мы написали заявку на модельную библиотеку, у нас сделали капитальный ремонт Карпогорской библиотеки. Но для того, чтобы зайти в эту программу, надо иметь очень большое финансирование на капитальные ремонты. А районные бюджеты этого не тянут. То есть, в областном бюджете должна быть такая программа – очень серьезного софинансирования капитального ремонта. Она у нас есть в Архангельской области, но там сейчас денег очень мало. И мы считаем, что необходимо увеличивать субсидию, для того, чтобы это сделать. Надеемся, что наш посыл «снизу» будет услышан, и тогда замечательный федеральный нацпроект «Культура» будет ещё более эффективно работать.
«Когда организаторы пригласили команду от нашего района, мы с огромной радостью откликнулись на это предложение, — говорит заместитель начальника отдела по делам молодежи, культуре и искусству администрации Мезенского района Наталья Петрова. — Мероприятие для нас очень важное и значимое, поскольку предложения от нашего района тоже услышаны. И мы надеемся, что они будут внесены в Народную программу партии. И скажу вам больше: на основе того, что мы сегодня обсудили на экспертной площадке, что увидели, мы хотим в своем районе также провести несколько подобных мероприятий. В рамках подобных обсуждений мы хотим услышать мнения, пожелания и предложения наших жителей Мезенского района в Народную программу».
«Самое главное, что этот диалог, это общественное обсуждение проходит в преддверии начала формирования проекта бюджета на очередной финансовый год и последующие два года, — отмечает Сергей Эммануилов. — И, безусловно, весь спектр предложений и чаяний наших избирателей, и наших участников этого процесса будет положен в основу работы депутатов фракции «Единая Россия».
На основе этих предложений депутаты фракции «Единая Россия» будут выстраивать свою работу на всех уровнях власти. Каждый житель Архангельской области также может внести своё предложение в Народную программу, заполнив анкету на сайте NP.ER.RU.