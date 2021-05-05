В Коряжме жители южных районов области обсудили вопросы жилья и благоустройства

В Архангельской области продолжается обсуждение предложений в Народную программу «Единой России».
12 августа в Коряжме была организована очередная площадка по обсуждению предложений в Народную программу. Активные жители, представители власти и эксперты Коряжмы, Котласа, Котласского и Красноборского районов, Вилегодского муниципального округа рассмотрели и обсудили вопросы и проблемы, касающиеся жилья и развития комфортной городской среды в Архангельской области. Ведущий экспертной площадки — депутат областного собрания Игорь Чесноков, рассказал о том, какие самые важные предложения было решено внести в Народную программу.
«Сегодня мы с жителями и экспертами обсуждали тему создания комфортных условий для жизни, — говорит он. — Невозможно создать эти условия, если не строить жильё, не решать вопросы, связанные с благоустройством этой территории, не строить и не ремонтировать дороги, наиболее важные социально-значимые объекты. Об этом и шла речь на этой экспертной площадке.
Мы сошлись во мнении, что необходимо продолжить программу переселения из ветхого и аварийного жилья. К сожалению, далеко не все до 2017 года сумели оформить документы, чтобы признать жильё ветхим и аварийным, поэтому продолжение этой программы востребовано сегодня во всех муниципальных образованиях. Но важно немного изменить условия её реализации, в том числе для сельских территорий. Прежде всего, дать возможность строить в рамках этой программы малоэтажное жилье. Почему? Потому что если возводить в рамках программы только многоквартирные дома, к сожалению, в небольших населённых пунктах сделать это будет не реально. И в итоге местные жители вынуждены будут уезжать оттуда, чтобы улучшить свои жилищные условия. Поэтому представители сельских территорий говорили о необходимости внесения изменения в механизм реализации этой программы.
Шла речь и о комфортной городской среде, в том числе, о необходимости создать дополнительный проект по ремонту дворовых территорий. Да, сейчас большое внимание уделяется общественным территориям. Но настало время обратить особое внимание и на территории дворовые. При этом представители из сельских территорий говорили о необходимости увеличения финансирования именно для сельских населённых пунктов. Дело в том, что когда федеральные деньги распределяются исходя из численности жителей, то большие территории, например, такие, как Верхнетоемский район, в котором 286 населённых пунктов, получают на реализацию всех проектов всего три миллиона в год. Мы понимаем, что при этом решить проблемы на территории по большей части будет не реально.
На основе внесённых предложений депутаты фракции «Единая Россия» будут выстраивать свою работу на всех уровнях власти. Каждый житель Архангельской области также может внести своё предложение в Народную программу, заполнив анкету на сайте NP.ER.RU.