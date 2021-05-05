Самые ярые антипрививочники среди электората КПРФ

Каждый второй россиянин, который будет голосовать за КПРФ на выборах депутатов Государственной думы, не планирует делать прививку от COVID-19. В опросах сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из всех округов страны. Респондентам были заданы вопросы об их политических пристрастиях на выборах в Госдуму и прививочном статусе. Приведены результаты по тем партиям, которые по предварительным данным смогут перешагнуть 5%-ный барьер.
Судя по результатам опроса SuperJob, среди сторонников «Единой России» уже привились 55%, еще 28% планируют вакцинироваться. На втором месте по количеству привитых от коронавируса — голосующие за «Яблоко» (49%). На третьем — сторонники партии «Новые люди» (48%). Среди поддерживающих справедливороссов сделали прививку пока только 44%, но число планирующих вакцинироваться так же высоко, как у партии-лидера (28%). Привитых от коронавируса сторонников ЛДПР — 42%.
Среди поддерживающих КПРФ меньше всего уже вакцинированных (31%), число планирующих привиться также одно из самых низких (18%), меньше только среди тех, кто отказывается идти на выборы (16%). Впрочем, среди не желающих голосовать количество уже привитых выше, чем в стане поддерживающих коммунистов (38%).