Экспертная площадка в Вельске: образование и аграрный сектор

11 августа в Вельске была организована площадка по обсуждению предложений в Народную программу.
Активные жители, представители власти и эксперты Вельского, Устьянского и Коношского районов рассмотрели и обсудили вопросы, касающиеся развития сферы образования и аграрного сектора в Архангельской области.
Ведущий экспертной площадки — депутат областного собрания Игорь Чесноков (фракция «Единая Россия»), рассказал о том, какие самые важные предложения было решено внести в Народную программу.
«Сегодня мы обсуждали вопросы сферы образования и развития села, — говорит Игорь Чесноков. — Действительно, много что уже предложено в Народную программу Единой России. Но по итогам обсуждения мы всё-таки хотели бы, чтобы там появился и ряд новых позиций. Прежде всего, в сфере образования невозможно реально увеличить уровень оплаты труда, в том числе молодых педагогов, если не изменить базовые оклады. Поэтому мы считаем важным увеличить именно базовые оклады для педагогических работников.
Раньше у нас такая система и была — тарифная сетка, когда был базовый оклад и надтарифный фонд 30%. И тогда у нас молодые педагоги могли, впервые приступая к работе, действительно иметь хороший уровень оплаты труда. Мы считаем, что к этому нужно вернуться и увеличивать базовый оклад при увеличении уровня оплаты труда педагогических работников.
Очень важное предложение — это развитие комплексной программы привлечения молодых специалистов на село. Поэтому без федерального софинансирования этой программы не обойтись. И мы считаем, что важно, чтобы эта программа касалась, в том числе, работников бюджетной сферы — образования, здравоохранения, культуры, а также работников сельскохозяйственных предприятий. Много говорили о необходимости увеличения федерального субсидирования, направленного на развитие сельхозпроизводителей, которые располагаются на северных территориях.
Большие блоки предложений связаны с тем, чтобы усовершенствовать механизмы распределения средств по федеральным программам. Например, по программам капитального ремонта, по программам ремонта дошкольных учреждений, по программам, в том числе, пришкольных интернатов. Мы считаем, что тот механизм, который сейчас предложен, не в полной мере позволяет учитывать все школы, которые сегодня расположены в сельской местности и требуют капитального ремонта.
У нас выработано более 50 предложений, и они все будут нами направлены нашим коллегам по федеральному центру».
На основе этих предложений депутаты фракции «Единая Россия» будут выстраивать свою работу на всех уровнях власти. Каждый житель Архангельской области также может внести своё предложение в Народную программу, заполнив анкету на сайте NP.ER.RU.