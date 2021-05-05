Дмитрий Морев неожиданно приехал на стройку и остался недоволен

Подобные незапланированные визиты должны взбодрить подрядчиков строительства социальных объектов областной столицы…
В округе Майская горка полным ходом идет строительство детского сада на 280 мест. На важном социальном объекте побывали глава Архангельска Дмитрий Морев и председатель Архангельской городской Думы Валентина Сырова.
Дошкольное учреждение возводит ООО «Строй Центр» в рамках национального проекта «Демография». Уже сделано много: возведены кирпичные стены, установлены окна, уложена теплотрасса. Сейчас монтируется кровля, выполняется отделка помещений и внутренних коммуникаций. На территории выполняется благоустройство прогулочных участков.
- Моя поездка на строительство детского сада на ул. Первомайской не была запланирована. Я решил заехать, чтобы посмотреть, как идут строительные работы. Социальный объект должен быть сдан в срок – до 1 октября. Работы ведутся в основном на прилегающей территории – выполняется благоустройство. Меня не устроило количество рабочих на объекте, их надо увеличить. Мы с подрядчиком обсудили эти вопросы, необходимо нанимать для увеличения темпа работ дополнительные бригады. Строительство детского сада находится на особом контроле, и срывов в сроках быть не должно, - подчеркнул Дмитрий Морев.