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В РПЦ предложили ввести должность "уполномоченный по правам русских"

Замуправделами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) предложил создать должность «уполномоченного при президенте по правам русских», который бы «помогал русскому человеку».

Епископ отметил, что в последние месяцы «набралось множество случаев притеснения русских людей — в России и вне ее». Также, по его словам, в интернете многократно обсуждалось, «как трудно бывает русскому человеку получить гражданство России и уж тем более переехать в Отечество».

«Может быть, пора создать должность — назовем ее условно — уполномоченного при президенте по правам русских? Который бы имел весомый голос в нужных министерствах. С достаточным аппаратом, чтобы систематически отслеживать упомянутые ситуации, не выпускать их из-под контроля и, кроме того, на системной основе сопровождать досье каждого русского, пожелавшего получить гражданство своей страны. Помогать русскому человеку», — предложил епископ Савва в своем Telegram-канале.

Ранее в Русской Церкви сообщили, что на этой неделе по приглашению Патриарха Кирилла в Москве принимают мальчика из Киргизии, которого избили сверстники из-за того, что он православный.

 

12 август 09:17 | : Политика

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