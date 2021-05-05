Приезд Цыбульского возбудил онежскую Малошуйку

Теперь там ждут министерскую ревизию и приезд «Социального десанта». Об этом сообщает пресс-служба областной администрации:
- Жители поселка Малошуйка Онежского района встретили губернатора организованно. Встреча не была запланирована из-за противоэпидемиологических ограничений. Но люди здесь ждали представителей власти давно и поэтому встретили главу региона на улице. По их словам, действующего главу Онежского района они не видели ни разу, а ответы главы поселения не всегда устраивают жителей Малошуйки.
Среди наиболее острых и часто задаваемых вопросов – оплата услуг за содержание общедомового имущества. Речь идет о многоквартирных домах, но вопрос заходит в тупик, когда многоквартирным здесь называют дом на две квартиры.
— Мы платим за ремонт общедомового имущества: как нам с соседкой объяснили, общая у нас крыша. Но никто и никогда эту крышу не ремонтировал. Кроме нас самих, – рассказала главе региона местная жительница.
Чтобы не быть голословной, женщина пригласила Александра Цыбульского осмотреть дом.
Губернатор лично убедился в том, что отнести его к разряду многоквартирных сложно – дом хоть и муниципальный, больше похож на индивидуальный, с расчетом на проживание двух семей. Строение старое, но очень ухоженное. В этом и видят несправедливость хозяйки двух половин дома: они полностью содержат и ремонтируют его сами, но счета на оплату расходов по общедомовому имуществу исправно получают.
— В ближайшее время к вам приедет министр ТЭК и ЖКХ. Он здесь, на месте, с вами поработает, и мы таким образом детально будем разбираться по каждому случаю, – заверил губернатор жителей Малошуйки, которых в большей степени интересовали вопросы оплаты коммунальных и жилищных услуг.
Кроме того, жители поселка сообщили, что в Малошуйке нет аптеки, за лекарствами приходится ездить в Онегу. И транспортное сообщение для поселка является главной проблемой – доехать сюда можно только по железной дороге.
— Вопросов у людей накопилось много еще и потому, что местная власть явно уделяет мало времени общению с людьми. На связи нужно находиться постоянно, – сделал замечание в адрес представителей муниципальных органов власти Онежского района глава региона.
По итогам встречи все вопросы, которые жители Малошуйки задали губернатору, обретут форму поручений в адрес профильных органов власти.
Говоря о скором приезде в поселок министра ТЭК и ЖКХ Дмитрия Поташева, губернатор добавил, что в ближайшее время в Малошуйку приедет и областной «Социальный десант».