Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Депутат из Архангельской области решила притянуть Жириновского за вранье

На такой шаг пошла действующий депутат Государственной думы Ирина Чиркова. Подробности из первых уст:

- Сегодня подала иск в Никулинский суд г. Москвы на В.В. Жириновского о защите своей чести, достоинства и деловой репутации. Конкретным поводом для иска стало недавнее выступление Жириновского на радиостанции «Эхо Москвы», где в прямом эфире он утверждал, что я совершила уголовное преступление. Разумеется, эта информация не соответствует действительности и носит явно порочащий характер. Теперь в суде Жириновскому придется отвечать за свои слова.

Этот политик позволял себе подобные высказывания в мой адрес и раньше, как раз во время различных предвыборных кампаний, начиная с 2016 года. Во время выборов заниматься судебными делами мне было некогда, а после выборов обида угасала. Но сейчас чаша терпения переполнилась. К тому же, большую поддержку мне оказало руководство партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ, взявшее на себя многие организационные вещи, за что я очень благодарна лично Сергею Михайловичу Миронову.

Итак, нотариальные протоколы осмотров доказательств получены, доказательная база собрана. Наши требования просты - чтобы Жириновский признал свои слова ложью и опроверг сказанное. Кстати, аналогичные иски мною поданы в адрес «Эха Москвы», ставшего распространителем на своих каналах порочащих сведений. Представлять мои интересы будет Сергей Попов, вице-президент Гильдии российских адвокатов.

А ниже - главное доказательство вранья Жириновского. Никаких уголовных преследований, в том числе прекращенных, и тем более фактов осуждения за какие-либо преступления в моей биографии нет и никогда не было. Так что держитесь, Владимир Вольфович. Вслед за этим иском последует дело о клевете. Хотя вы еще можете успеть просто публично извиниться.

10 август 16:07 | : Политика / Скандалы

Главные новости


Приключения дантиста Сени
«Уха бедняков» – изыск в простоте

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Август 2021 (117)
Июль 2021 (352)
Июнь 2021 (341)
Май 2021 (311)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)

Деньги


все материалы
«    Август 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20