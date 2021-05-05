Депутат из Архангельской области решила притянуть Жириновского за вранье

На такой шаг пошла действующий депутат Государственной думы Ирина Чиркова. Подробности из первых уст:
- Сегодня подала иск в Никулинский суд г. Москвы на В.В. Жириновского о защите своей чести, достоинства и деловой репутации. Конкретным поводом для иска стало недавнее выступление Жириновского на радиостанции «Эхо Москвы», где в прямом эфире он утверждал, что я совершила уголовное преступление. Разумеется, эта информация не соответствует действительности и носит явно порочащий характер. Теперь в суде Жириновскому придется отвечать за свои слова.
Этот политик позволял себе подобные высказывания в мой адрес и раньше, как раз во время различных предвыборных кампаний, начиная с 2016 года. Во время выборов заниматься судебными делами мне было некогда, а после выборов обида угасала. Но сейчас чаша терпения переполнилась. К тому же, большую поддержку мне оказало руководство партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ, взявшее на себя многие организационные вещи, за что я очень благодарна лично Сергею Михайловичу Миронову.
Итак, нотариальные протоколы осмотров доказательств получены, доказательная база собрана. Наши требования просты - чтобы Жириновский признал свои слова ложью и опроверг сказанное. Кстати, аналогичные иски мною поданы в адрес «Эха Москвы», ставшего распространителем на своих каналах порочащих сведений. Представлять мои интересы будет Сергей Попов, вице-президент Гильдии российских адвокатов.
А ниже - главное доказательство вранья Жириновского. Никаких уголовных преследований, в том числе прекращенных, и тем более фактов осуждения за какие-либо преступления в моей биографии нет и никогда не было. Так что держитесь, Владимир Вольфович. Вслед за этим иском последует дело о клевете. Хотя вы еще можете успеть просто публично извиниться.