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В Архангельске открылся штаб общественной поддержки

Штаб организован на базе общественной приемной «Единой России» и станет основной площадкой общественных обсуждений и принятия решений по наиболее актуальным проблемам жителей региона.

В составе штаба общественной поддержки – представители некоммерческих организаций, организаций молодежи и ветеранов, депутаты фракции «Единая Россия». Среди них, например, такие лидеры общественного мнения региона, как председатель Архангельской областной общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Андреев, известная архангельская общественница, президент фонда поддержки образования детей, молодежи и социальной помощи семьям «Поморье» Галина Валова, художественный руководитель Архангельского молодежного театра, заслуженный деятель искусств РФ Виктор Панов и многие другие. Возглавила работу штаба председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева (фракция «Единая Россия»).

«Опыт показывает, что штаб общественной поддержки – очень эффективный инструмент коммуникации с жителями области, по результатам работы которого формируется целый перечень проблемных вопросов, на которые власть должна обратить внимание. В 2020 году это движение помогло сформировать конкретный документ с наказами жителей региона —программу «Вместе мы сильнее», которая стала приоритетной в работе губернатора Александра Витальевича Цыбульского. И сегодня мы говорим о том, что при поддержке фракции «Единая Россия» в областном Собрании депутатов многие направления этой программы обеспечены финансированием и начали исполняться. На основе этой программы и продолжается работа над Народной программой», — отмечает заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов Иван Новиков.

Развернутся штабы общественной поддержки и в каждом муниципальном образовании области. На площадках штабов будут проводиться круглые столы, общественные обсуждения, встречи с жителями и приемы граждан. Все эти мероприятия станут инструментами сбора предложений для народной программы. Кроме того, любой желающий может заполнить анкету с предложениями в Народную программу Единой России. Организаторы внесут всю информацию в электронную форму. Также можно передать свои предложения или поддержать уже имеющиеся  на сайте народной программы NP.ER.RU, заполнив анкету по одному или нескольким направлениям.  

10 август 15:38 | : Политика

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