Депутат АрхГорДумы с думой о Северном округе

Иван Воронцов рассматривает перспективы развития жилищного строительства в Северном округе областной столицы:
- Говоря о строительстве нового жилья, стоит отметить, что наиболее удобный для всех вариант – строительство жилья на месте старых аварийных домов, которых в настоящее время по Северному округу насчитывается около 120. В этих домах невозможно жить, и их судьба рано или поздно будет решена. Причём среди этих зданий большую часть составляют деревянные бараки, которые были построены в 30-е годы как общежития для работников СЦБК и планировались как временное жильё.
При этом практически все аварийные дома территориально находятся в одном «квадрате», что очень удобно для строительства нового квартала. Этот район условно ограничен следующими улицами - от Ильича до Партизанской, и от Кировской до 40 лет Великой Победы.
Важно уточнить, что в настоящее время готовятся участки по городу Архангельску для будущей программы по переселению из ветхого и аварийного жилья в размере 500 тысяч квадратных метров. И в подготовке этой программы будут включены участки Северного округа.
В основном – под застройку предлагаются территории уже разобранных и переселенных жилых домов, которые по факту смогут обрести «вторую жизнь». Причём строить будут не сплошные «девятиэтажки», а дома с высотой от трех до шестнадцати этажей (смешанная жилая застройка). Это позволит создать визуально красивый архитектурный ансамбль. Кроме того, строительству жилья будет сопутствовать реконструкция коммунальных сетей.
При этом, возникает ряд споров по поводу подвоза строительных материалов в Северный округ. Некоторые горожане выражают опасения, что транспортировка таких тяжелых грузов, как кирпичи, бетонные плиты и песок, может негативно сказаться на техническом состоянии путепровода в Северный округ. И это звучит вполне логично.
Однако, в случае крупномасштабного строительства, подрядным организациям намного дешевле и проще будет воспользоваться железнодорожным транспортом для доставки стройматериалов. Ведь для этого есть вся необходимая инфраструктура – железнодорожное полотно, мост, а также специализированные тупики и площадки для разгрузки материалов. А далее, в пределах округа, доставка будет осуществляться автомобильным транспортом. И соответственно, не будет повышенной нагрузки на путепровод.
Кроме того, в настоящее время принимаются решения по корректировке проекта планировки города для размещения объектов жилых домов, участки для которых будут предоставлены по программе «обманутых дольщиков».
Всего по проекту планировки, Северный округ рассчитан на проживание 28 тысяч человек (это примерно на 20% больше от проживающих сейчас). Соответственно, это повлечёт за собой развитие сопутствующей инфраструктуры – оборудование новых детских площадок, озеленение, строительство школ, детских садов, магазинов, дорог и коммуникаций.