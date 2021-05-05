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Каргопольские страдания. Версия Таскаева

Недавно исключенный из рядов КПРФ, «большевик в душе» Леонид Таскаев продолжает выявлять «отдельные недостатки» как действующий член комитета по ЖКХ в областном Собрании:

- В конце июля посетили долгожданную стройку водопровода на правобережной стороне Каргополя. Стройку, которой нет. Работы, которые согласно размещенному на месте строительства плакату должны были начаться еще в марте и быть на сегодняшний день в самом разгаре, так толком и не начались.

Несколько оставленных железобетонных колец, брошенный шланг, смешная и уже развалившаяся имитация ограждения – вот и всё, что было сделано подрядчиком с начала марта для обеспечения более 2000 каргопольцев питьевой водой. Проект, на который в приоритетном порядке изыскивали средства всей областью, просто встал, толком не начавшись.

Сначала проблема с подрядчиком просто игнорировалась муниципальными чиновниками. Затем у окружной администрации родилась идея списать невозможность проведения работ на высокий уровень грунтовых вод в месте строительства. Несмотря на то, что эти показатели, по словам местного чиновника, были учтены при актуализации проекта водопровода, победивший в конкурсе на проведение работ подрядчик к такому оказался не готов. Возникает вполне резонный вопрос: как в конкурсе победил подрядчик, который оказался не готов к выполнению работ, прописанных в техзадании?

И чем дольше тянется «жвачка» со строительством, тем больше креатива проявляют каргопольские чинуши. Вместо того чтобы разорвать контракт с конторой, оказавшейся не способной выполнить его условия, и найти компанию, которая их осилит, в каргопольской окружной администрации решили пересчитать проект строительства на «прокладку трубопровода методом горизонтального бурения», что, разумеется, по мнению местных чиновников, приведет к удорожанию проекта. Почему при этом пересчете никто в администрации не озаботился включением в проект предложений жителей Заречного по оптимизации расположения водоразборных колонок, я полагаю, можно не интересоваться. По-то-му-что!

Я ни в коем разе не мню себя специалистом, поэтому просто погуглил методы прокладки трубопроводов: «В зависимости от интенсивности движения транспорта, категорий дорог, диаметра трубопровода, методов производства работ, грунтовых условий прокладку трубопроводов производят методами: открытым, скрытым и закрытым. В зависимости от местоположения трубопровода прокладку различают: надземную, подземную, подводную». «Горизонтального бурения» не нашел. Может, это некая инновационная технология, отсюда и удорожание проекта…

Несколько дней назад каргопольские «администраторы» нашли еще один способ удорожания проекта – это найти подрядчику субподрядчика. Разумеется, чем больше юрлиц «потеют» над задачей, тем дороже обходится её решение. Я только никак не могу вникнуть в ход мыслей г-жи Бубенщиковой, которая, по всей видимости, решила, что если дали денег на разработку неактуального проекта, который нужно (также за денежку) доработать, дали денег на строительство, то дадут и еще денег, чтобы на выполнении несложной задачи смогла заработать не одна контора, а две?

А не треснет?

Или «не своё – не жалко»?

Если удорожание проекта из-за неучтенных особенностей местности еще можно оправдать отсутствием у назначенного единороссовским большинством главы знаний о месте, в котором ему (главе) приходится работать, то оправдать откровенный срыв сроков и заключение контракта с фирмой, не способной работать в реальных условиях, как-то не получается.

Таким образом, г-же Бубенщиковой дали денег на решение многолетней проблемы жителей Заречного, но она не смогла ими даже эффективно распорядиться и полагает, что за такое бездарное отношение региональный бюджет, словно в черную дыру, будет сливать всё больше и больше финансов.

Я удивляюсь, как проект строительства, в котором не учтены объективные условия проведения работ, получил положительное заключение государственной экспертизы. А также тому, что ни один контрольно-надзорный орган не заинтересовался тем фактом, что в конкурсе на проведение работ победила компания, которая оказалась неспособна эти работы осуществить, и вместо того, чтобы поступить как здравомыслящие люди и найти адекватного подрядчика, каргопольские чинуши ищут подрядчику субподрядчика, что, опять-таки, ведет к удорожанию проекта… Возникает вопрос: наступит ли момент, когда в областной администрации придут к выводу, что некомпетентность главы Каргопольского округа обходится бюджету слишком дорого?

Или всё нормально – на такие «финты» деньги есть?

А пока в окружной администрации чиновники ищут способы вытягивания денег, жители Заречного ходят мимо небольшого холмика и зеленого плаката под развевающейся зеленой же сеткой – столь долгожданной стройки водопровода, которая так и не началась.

  

10 август 06:45 | : Политика / Экономика / Скандалы

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