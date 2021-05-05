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Многодетные семьи Поморья хотят... земли

Депутат Госдумы от Архангельской области Ирина Чиркова объясняет суть широко разрекламированной раздачи бесплатных земельных наделов:

- Возможность многодетным семьям получить бесплатно участок земли существует в России с 2012 года. Земельный кодекс установил «общие рамки» предоставления участков гражданам, имеющим трех и более детей, и возложил организацию этого процесса на регионы. Увы, даже за 9 лет механизм не был чиновниками налажен: многодетные из разных регионов регулярно жалуются на то, что земля им выделяется на неосвоенных территориях безо всякой инфраструктуры, которую использовать практически невозможно. Президентская инициатива оказалась по факту провалена и в Поморье. Но кроме качества участка, многодетные семьи Архангельской области столкнулись и с другой проблемой - налоговой.

В законе Архангельской области «О порядке предоставления земельных участков отдельным категориям граждан» прописано, что многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства земельные участки предоставляются в общую собственность членов многодетной семьи. А принятие во исполнение областного закона детьми в собственность долей земельного участка неизбежно влечет за собой налоговую нагрузку, что становится серьезным финансовым грузом для семей Поморья. В то время как для родителей-собственников законодательством установлена льгота при налогообложении.
Аналогичное Архангельской области требование оформления доли земельного участка, предоставленного многодетной семье, в собственность на детей действует всего в нескольких субъектах РФ (например, Крым). В большинстве же регионов участок передается в собственность только родителям - это и логично, и, как получается, более экономично для семьи.

Есть и еще один ущемляющий архангельские семьи нюанс. Право на бесплатное приобретение земельного участка в собственность предоставляется лишь один раз в жизни. Получается, что в будущем, когда дети из многодетной семьи вырастут и сами станут многодетными родителями, уже не смогут воспользоваться своим правом на приобретение земельного участка бесплатно. Разве это справедливо?! Вот и получается, что в Архангельской области властями был сознательно сужен круг будущих претендентов на земельные участки.

Вывод напрашивается сам собой: отдельные регионы на примере Архангельской области могут нарушать права детей, требуя выделения на них доли в собственность. И это существенно ухудшает уровень жизни многодетных семей, чего, несомненно, не предполагалось при принятии соответствующей федеральной нормы во исполнение Указа президента № 600 от 2012 года.

С таким выводом и тревогой многодетные семьи Поморья попросили меня вмешаться в ситуацию и защитить их интересы. Разумеется, поддерживаю! Ущемление прав многодетных семей и отдельных их членов недопустимо, как и возложение на такие семьи дополнительной финансовой нагрузки.

Федеральный закон буквально говорит, что участок предоставляется гражданам, имеющим детей, а не детям. После моих предварительных переговоров с федеральным надзорным ведомством, где, к счастью, нашлось понимание этой важной проблемы, я уже направила соответствующее письмо в адрес генерального прокурора Российской Федерации. Попросила надзорный орган дать поручение проверить соблюдение законности и исполнение требований федерального законодательства при оформлении участков в собственность членами многодетных семей в субъектах РФ в зависимости от принятых на региональном уровне порядков предоставления земли в собственность. Также я попросила дать правовую оценку закона Архангельской области «О порядке предоставления земельных участков отдельным категориям граждан» в части обязания многодетных родителей выделения долей земельного участка в собственность детям.

Об итогах работы обязательно проинформирую общественные объединения многодетных Поморья.

09 август 16:47 | : Политика

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