Губернатор Цыбульский против обезвоживания Архангельска

Как мы сообщали ранее, региональный Роспотребнадзор вынес предупреждение администрации областной столицы по поводу планов прекращения водоснабжения города почти на трое суток.
Свое мнение высказал и глава региона в ходе оперативного совещания – «нужно искать другие подходы к решению проблемы».
Александр Цыбульский:
— Это не принимается. Никаких отключений воды на три дня быть не может. Пусть «РВК-Архангельск» ищет другие варианты. Нет у них возможности снабжать подвозной водой население города. …Предупреждение аварий на водоводе – важнейшая задача. Но никаких отключений воды на три дня быть не может. Пусть ищут другие альтернативные варианты.
Губернатор также напомнил заинтересованным сторонам, что любое плановое отключение города от водоснабжения не может превышать 18 часов.
Напомним, авария на «тысячнике» в центре Архангельска произошла в ходе строительства нового здания Арбитражного суда… когда старое еще не износилось.