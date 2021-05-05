Остановки, которые нам выбирают. Депутаты Архангельска докапываются до истины

Дворы, дороги, остановочные павильоны… Три наиболее критикуемых населением компонента городского хозяйства.
Именно им было посвящено совместное заседание депутатских комиссий. Что наглядно опровергло досужие домыслы обывателей – не все народные избранники в августе тянутся на юг.
Активному обсуждению подверглись варианты новых павильонов ожидания муниципального транспорта, старые устарели и морально, и физически. Представитель городской администрации доложил, что рассматривались более ста вариантов их дизайна и исполнения, причем новые должны соответствовать единой концепции (еще одна «визитная карточка» столицы Поморья).
И тут посыпались депутатские вопросы и ремарки. Мария Харченко высказала опасение по целесообразности проведения конкурсных процедур по разработке новой модели организации перевозок, Депутаты Михаил Федотов и Татьяна Подстригань подняли вопрос по установке других видов «антивандальных» и более «погодоустойчивых» остановочных павильонов.
Конкретно Михаил Федотов озвучил чаяния жителей своего избирательного округа:
«У нас жители Маймаксы постоянно жалуются на плохую доступность транспорта, на остановках приходятся ждать по полчаса и более, и остановочные павильоны надо делать таким образом, чтобы гражданам было комфортно там укрываться от дождя, ветра, снега. Данные предложенные виды павильонов, на мой взгляд, не соответствуют просьбам маймаксанцев».
То есть, конфликт между внешней красотой и внутренним содержанием… не всегда яркий вид заменяет уют.
Депутат Вячеслав Широкий еще больше углубился в суть проблемы, напомнив, что еще пять лет назад остановок и павильонов было больше. Да и автобусов на маршрутах тоже.
Резюме подвела председатель городского Собрания Валентина Сырова, предложив администрации, прежде всего, акцентировать внимание на функциональности павильонов – безопасности, антивандальности и удобствах, а не на финтифлюшках. И начать установку стоит именно с окраин города, двигаясь оттуда к центру, а не наоборот. Причины, думается, объяснять не надо.
Исполнение сказанного будет контролировать специально созданная депутатская комиссия. Итог этой работы в недалеком будущем смогут оценить «безлошадные» архангелогородцы.
Ну и по другим вопросам…
Вячеслав Широкий высказался по поводу вырубки деревьев в ходе строительства парка на территории «Соломбала-Арт». Чего не было в первоначальном плане и вызвало осуждение жителей округа.
Александр Гревцов посетовал на отсутствие оперативной информации о текущем ремонте придворовых территорий и проездов.
Татьяна Постригань затронула вечную тему луж. Как на проезжей части, так и на тротуарах.
Мария Харченко и Владимир Хотеновский обозначали проблему позднего нанесения дорожной разметки на автомобильных дорогах.
Короче, работают люди…