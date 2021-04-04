Что в Архангельской области заслуживает первоочередного внимания власти?

Депутаты фракций «Единая Россия», несмотря на летние каникулы, уже сейчас планируют свою деятельность с учетом мнения и пожеланий граждан. Помимо личных приёмов и выездов представителей законодательной власти на места, в наше цифровое время хорошим подспорьем становится интернет, где каждый может высказать своё мнение.
«Единая Россия» в региональной группе ВКонтакте проводит публичный опрос. Жители региона отвечают на вопрос: «Какие направления деятельности в Архангельской области стоят особого внимания?». На начало августа ответы распределились следующим образом (см.график).
Также сегодня на общероссийском уровне запущен интернет-портал «Народная программа» NP.ER.RU. Зайдя на него и получив пароль, вы можете стать соавтором этой программы. Каждый житель региона может внести на этом сайте свои предложения по улучшению жизни в Архангельской области.
Принять участие в формировании «Народной программы» можно двумя способами. Первый — проголосовать на сайте NP.ER.RU в одном из одиннадцати разделов, охватывающих основные сферы жизни. Второй способ — направить свои предложения через специальную форму, написав, что на ваш взгляд должно быть сделано в нашем регионе.
«Тем самым мы получим срез мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы, — отмечает заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Архангельского областного Собрания депутатов Иван Новиков. — Сайт NP.ER.RU — это удобный и эффективный инструмент прямого диалога. Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем все идеи, все замечания, которые поступят от жителей Архангельской области. Чтобы ни одно предложение не потерялось и получило свое развитие и отражение сначала в нашей программе, а затем воплотилось в жизнь».