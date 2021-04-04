"Единая Россия" добилась снижения стоимости "борщевого набора"

Меры по регулированию стоимости так называемого «борщевого набора» разработали вместе с представителями Кабмина, партии, торговых сетей, главами регионов и фермерами.
При участии партии сформированы рабочие группы по контролю за стабилизацией ситуации по всей стране, сообщил руководитель рабочей группы «Единой России» по мониторингу цен на сезонные овощи, зампред Госдумы Алексей Гордеев на заседании 4 августа.
По его словам, заметнее всего цены снизились на рынках и сельскохозяйственных ярмарках, где фермеры продают продукцию напрямую. Дополнительные торговые точки за последние две недели появились во многих регионах.
«Активнее других работают Курганская область, Краснодарский край, Республика Крым и Бурятия, где за прошедшие две недели было открыто дополнительно от 30 до 50 ярмарок», - рассказал Алексей Гордеев.
Он напомнил, что партия проводит мониторинг как в крупных торговых сетях, так и на ярмарках. Среди передовиков – Брянская область (там провели более 500 рейдов), Курская, Ярославская область, Республика Крым и Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ.
Также идет работа с торговыми сетями и фермерскими объединениями по снижению торговых наценок. «По данному направлению отличаются Республика Крым, Нижегородская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Томская область, которыми проведено уже несколько десятков встреч», - отметил Алексей Гордеев.
Более чем 80 регионами РФ все поставленные задачи по снижению цен выполняются, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.
«По результатам мониторинга мы видим большую активность на всех площадках, не менее 15 тысяч ярмарочных площадей сейчас предоставлены в стране фермерам. Мы «приросли» в объемах продаж за последнюю неделю. Овощей «борщевого набора» было продано 4200 тонн, что на 600 тонн больше показателя прошлой недели. При этом картофель подешевел до 30%, до 20% - лук, морковь и капуста. Сейчас мы переходим на массовый сбор овощей, объемы должны нарастать, а цены снижаться», - отметил Джамбулат Хатуов.
Контроль за ситуацией с ценами на «борщевой набор» взяли на себя все региональные отделения партии. Они ведут мониторинг, обеспечивают заключение соглашений о снижении наценок на социально значимые продукты между торговыми сетями и производителями. В 53 регионах прошло 415 встреч с ритейлерами, в 83 субъектах РФ состоялось почти 4,2 тысячи рейдов по торговым точкам для фиксации цен на основные продукты питания. В 59 регионах открыто более 1200 дополнительных ярмарок с конца июля.
Предложенные партией и Правительством меры приносят результаты, отмечают в регионах. «Наша рабочая группа продолжает еженедельно мониторить цены на ряд продуктов, которые относятся к борщевому набору. Сейчас, спустя неделю, мы можем заметить тенденцию на снижение цен.
Стоит отметить, что федеральные сети более конкурентоспособны, чем частные предприниматели, они могут предлагать цену ниже, чем рынок. Нам стоит обратить внимание на ярмарки и проконтролировать цены, которые предлагают поставщики. Также у местных производителей есть возможность сбывать свой товар в крупные торговые сети на продажу. Для этого нужно пройти определенную процедуру, заполнив документацию. Нам нужно информировать производителей об этом и помогать с бюрократическими процедурами, чтоб местная продукция доходила до потребителей», — говорит Сергей Чанчиков, региональный координатор партийного проекта «Народный контроль» в Архангельской области.
Напомним, 19 июля на площадке партии прошло совещание с руководством Правительства РФ и главами регионов, представителями торговых сетей и сельхозпроизводителями. На нем были озвучены конкретные меры, которые позволили в течение двух недель обеспечить снижение стоимости на ряд продуктов «борщевого набора». Для координации работы по мониторингу цен сформирована рабочая группа под руководством зампредседателя Госдумы Алексея Гордеева.
На совещании с членами Правительства 21 июля Президент поддержал предложения «Единой России» и Правительства по снижению цен на сезонные овощи и поручил главам регионов взять на контроль работу по увеличению количества ярмарок как минимум в два раза. При этом он подчеркнул, что в работу по контролю цен на продукты, которую ведут партия и Правительство РФ, необходимо активнее включать профильные министерства и ведомства, а также представителей Федеральной антимонопольной службы.