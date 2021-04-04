Вместо айфонов. Депутаты АрхГорДумы на строительстве школьного стадиона

По документам там идет капитальный ремонт. Но по размаху работ настоящие строительство. Старый стадион у школы №17 в центре Архангельска преобразится до неузнаваемости - появятся удобные раздевалки, уличные тренажёры, площадка для стритбола. Не говоря уже о замене покрытия самого поля.
Особое условия – этими спортивными благами смогут пользоваться все жители областной столицы. Которые с нетерпением ждут окончания работ, надеясь, что их дети отвлекутся от айфонов и прочих гаджетов.
Проблема в сроках. Закончить должны были к первому августа, теперь сроки перенесены на начало учебного года. И то не факт.
Жалобы стали поступать в Архангельскую городскую Думу. Вчера на место работ выехали ее представители – председатель городского собрания Валентина Сырова и депутат Вячеслав Широкий.
Валентина Сырова:
— Начиналось всё с обращения жителей близлежащих домов и родителей детей, которые здесь учатся. Наверное, уже и дети выросли, а мы только подходим к окончанию ремонта этого стадиона. Я думаю, и родители выйдут ещё в футбол поиграть, и выросшие дети всё равно здесь побегают. Это здорово.
Проблема оказалась в подрядчике – не укладывается в сроки. Работы финансируются сразу из нескольких источников (софинансирование) – федерального, областного и городского. А вот подрядчик федеральный.
Вячеслав Широкий:
— Можно было ещё в прошлом году отказаться от федеральных денег, но мы никогда бы этот стадион не сделали. По крайней мере, мы его в этом году запустим, доделаем. Федеральный подрядчик гарантийные обязательства будет выполнять, он на связи.
То есть, объект взят под тот самый депутатский контроль. Причем особый. Дедлайн для исполнителя работ – 1 сентября этого года.
Также Валентина Васильевна предложила перед первым сентября провести субботник по уборке прилегающей территории. А что, для детей можно расстараться. Иначе так и будут сидеть в айфрнах…