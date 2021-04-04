"Родила и не могу". Елена Кутукова объяснила свое снятие с выборов

Почетный президент фонда сохранения культурного наследия Русского Севера «Дорогами Ломоносова» Елена Кутукова продолжит трудиться на благо Архангельской области, несмотря на снятие своей кандидатуры с выборов в Госдуму.
Сейчас Елена Сергеевна участвует в реализации в регионе проекта «Великий русский северный путь». Паломническо-туристический маршрут пролегает от Красной площади столицы через Московскую, Владимирскую, Ярославскую, Вологодскую, Архангельскую области и Республику Карелию до Соловецких островов.
Проект построен в память о северных паломничествах русских правящих династий Рюриковичей и Романовых и представляет собой древний маршрут, подобный Пути святого апостола Иакова в Европе, многие объекты которого являются объектами ЮНЕСКО.
«Участники путешествия 13 августа прибудут на Кий-остров, где помолятся в Крестовоздвиженском соборе Крестного монастыря, — рассказала Елена Кутукова. — Будет принесена одна из икон, которые сейчас путешествуют из Москвы. Образ "Кийский крест с предстоящими" выполнен московским резчиком Александром Михайловым. Аналогичная икона этого же мастера в прошлом году была принесена в Сийский монастырь в честь 500-летия обители».
Завершится паломничество из Москвы в Соловецком монастыре 19 августа. «На 20 число запланирована встреча со Святейшим Патриархом Кириллом, которому участники экспедиции преподнесут вторую икону, проделавшую символическое путешествие из столицы. Это образ святого князя Александра Невского. Накануне старта икону в столичном Новоспасском монастыре освятил митрополит Воскресенский Дионисий», — отметила Елена Сергеевна.
По ее словам, цель экспедиции — описать маршрут, включить население сел, городов, поселков, которые находятся на пути, в экономическую и культурную жизнь Русского Севера: «Путь будет описан, мы надеемся, что правительство страны в лице Ростуризма и Министерства промышленности и торговли поддержит этот маршрут, в том числе с точки зрения бытования народных промыслов. Проект способен развить территорию, включить людей в реальный процесс появления новых рабочих мест, что важно для региона. Также проект направлен на привлечение молодежи. Очень надеемся, что люди будут включаться через организацию гостевых домов, что будет развиваться малый бизнес, что туристы пойдут по этому маршруту, развивая территории и знакомясь с историей Севера».
Елена Сергеевна отметила, что продолжит давнюю личную традицию поддержки каргопольского Александро-Ошевенского монастыря и развитие центра туризма и ремесел в селе Ошевенском, идею создания которого одобрило Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
Говоря о снятии собственной кандидатуры с выборов в Госдуму, Елена Кутукова отметила, что причина такого решения — личная: «Об этом я и указала в заявлении. У меня недавно родился сын. Оценив усилия, затраченные на сбор подписей, я приняла решение продолжать все проекты, которыми давно занималась, не участвуя в дальнейшей предвыборной гонке, уступив это право другим достойным кандидатам».
«Благодарю многих людей, поддержавших мою кандидатуру! За время сбора подписей я поняла, что население Архангельской области поддерживает меня и те инициативы, которые я продвигаю», — заключила Елена Сергеевна.
(по материалам Архангельской епархии)