Кто такой Сельков? В Архангельской области единственный кандидат собрал подписи

Как сообщает региональный избирком, им стал никому неизвестный (в широком смысле) представитель партии «Новые люди» Василий Сельков.
Он поборется за мандат депутата областного Собрания в 3-ем округе Архангельска (Майская горка). Если, конечно, комиссия посчитает собранные им подписи подлинными.
Кроме Селькова, в предвыборной борьбе примут участие Евгений Головин, Эльдар Устинов, Олег Черненко и Дмитрий Юрков, кандидаты от более серьезных партий.
Наблюдатели расценивают шансы Селькова незначительными. Как, впрочем, и самих «Новых людей», появившихся на политическом поле совсем недавно.