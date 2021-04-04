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Кто такой Сельков? В Архангельской области единственный кандидат собрал подписи

Как сообщает региональный избирком, им стал никому неизвестный (в широком смысле) представитель партии «Новые люди» Василий Сельков.

Он поборется за мандат депутата областного Собрания в 3-ем округе Архангельска (Майская горка). Если, конечно, комиссия посчитает собранные им подписи подлинными.

Кроме Селькова, в предвыборной борьбе примут участие Евгений Головин, Эльдар Устинов, Олег Черненко и Дмитрий Юрков, кандидаты от более серьезных партий.

Наблюдатели расценивают шансы Селькова незначительными. Как, впрочем, и самих «Новых людей», появившихся на политическом поле совсем недавно.

 

06 август 08:57 | : Политика

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