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Прошедшие через сито. Окончательный список кандидатов на выборы в Госдуму от Архангельской области

Под «ситом» подразумевается скрупулезная проверка документов специальной комиссией регионального избиркома.

Итак…

72-й одномандатный избирательный округ:

  1. Виноградова Надежда Ивановна (КПРФ);
  2. Губинских Игорь Анатольевич («НОВЫЕ ЛЮДИ»);
  3. Каргапольцев Дмитрий Леонидович («КОММУНИСТЫ РОССИИ»);
  4. Когут Владимир Андреевич («Российская Партия Свободы и Справедливости»);
  5. Мандрыкин Олег Анатольевич («ЯБЛОКО»);
  6. Савичев Ярослав Андреевич («РОДИНА»);
  7. Спиридонов Александр Юрьевич («ЕДИНАЯ РОССИЯ»);
  8. Сухарев Владимир Юрьевич (ЛДПР);
  9. Филонов Сергей Владимирович («ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ»);
  10. Черненко Олег Витальевич («СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ»).

73-й одномандатный избирательный округ:

  1. Алехинцева Екатерина Александровна (ЛДПР);
  2. Вторыгина Елена Андреевна («ЕДИНАЯ РОССИЯ»);
  3. Гревцов Александр Викторович (КПРФ);
  4. Козенков Александр Сергеевич («ЯБЛОКО»);
  5. Коптева Оксана Анатольевна («Российская Партия Свободы и Справедливости»);
  6. Мишуков Олег Владимирович («РОДИНА»);
  7. Новиков Роман Иванович («НОВЫЕ ЛЮДИ»);
  8. Ореханов Сергей Николаевич («ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ»);
  9. Тюкина Айман Кожантаевна («ЗЕЛЁНЫЕ»);
  10. Чиркова Ирина Александровна («СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ»).

Напомним, единственный самовыдвиженец москвичка Елена Кутукова снялась с выборов из-за невозможности собрать необходимое число подписей избирателей. Что наглядно показывает – эта форма политической активности окончательно ушла в прошлое, и ковид здесь ни при чем. А жаль…  

05 август 13:34 | : Политика

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