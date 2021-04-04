Прошедшие через сито. Окончательный список кандидатов на выборы в Госдуму от Архангельской области

Под «ситом» подразумевается скрупулезная проверка документов специальной комиссией регионального избиркома.
Итак…
72-й одномандатный избирательный округ:
- Виноградова Надежда Ивановна (КПРФ);
- Губинских Игорь Анатольевич («НОВЫЕ ЛЮДИ»);
- Каргапольцев Дмитрий Леонидович («КОММУНИСТЫ РОССИИ»);
- Когут Владимир Андреевич («Российская Партия Свободы и Справедливости»);
- Мандрыкин Олег Анатольевич («ЯБЛОКО»);
- Савичев Ярослав Андреевич («РОДИНА»);
- Спиридонов Александр Юрьевич («ЕДИНАЯ РОССИЯ»);
- Сухарев Владимир Юрьевич (ЛДПР);
- Филонов Сергей Владимирович («ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ»);
- Черненко Олег Витальевич («СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ»).
73-й одномандатный избирательный округ:
- Алехинцева Екатерина Александровна (ЛДПР);
- Вторыгина Елена Андреевна («ЕДИНАЯ РОССИЯ»);
- Гревцов Александр Викторович (КПРФ);
- Козенков Александр Сергеевич («ЯБЛОКО»);
- Коптева Оксана Анатольевна («Российская Партия Свободы и Справедливости»);
- Мишуков Олег Владимирович («РОДИНА»);
- Новиков Роман Иванович («НОВЫЕ ЛЮДИ»);
- Ореханов Сергей Николаевич («ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ»);
- Тюкина Айман Кожантаевна («ЗЕЛЁНЫЕ»);
- Чиркова Ирина Александровна («СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ЗА ПРАВДУ»).
Напомним, единственный самовыдвиженец москвичка Елена Кутукова снялась с выборов из-за невозможности собрать необходимое число подписей избирателей. Что наглядно показывает – эта форма политической активности окончательно ушла в прошлое, и ковид здесь ни при чем. А жаль…