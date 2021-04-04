Мандрыкин все-таки поборется за мандат в Госдуму

Судя по всему, северодвинский пассионарий исправил недочеты в своих документах, о которых мы сообщали ранее. Вчера в региональном избиркоме ему вручили удостоверение участника предвыборной гонки.
Кроме Олега Мандрыкина на вчерашнем заседании до выборов были допущены:
Игорь Губинских («Новые люди»)
Сергей Филонов (Партия пенсионеров)
Александр Козенков («Яблоко»)
Сергей Ореханов (Партия пенсионеров)
Айман Тюкина ("Зеленые")
Вместе с тем, три ранее заявившихся кандидата сошли с дистанции, честно признавшись, что им не удалось собрать подписи избирателей в свою поддержку. Это Елена Кутукова, Владимир Когут и Юрий Чесноков.