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Мандрыкин все-таки поборется за мандат в Госдуму

Судя по всему, северодвинский пассионарий исправил недочеты в своих документах, о которых мы сообщали ранее.  Вчера в региональном избиркоме ему вручили удостоверение участника предвыборной гонки.

Кроме Олега Мандрыкина на вчерашнем заседании до выборов были допущены:

Игорь Губинских («Новые люди»)

Сергей Филонов (Партия пенсионеров)

Александр Козенков («Яблоко»)

Сергей Ореханов (Партия пенсионеров)

Айман Тюкина ("Зеленые")

Вместе с тем, три ранее заявившихся кандидата сошли с дистанции, честно признавшись, что им не удалось собрать подписи избирателей в свою поддержку. Это Елена Кутукова, Владимир Когут и Юрий Чесноков.

05 август 07:55 | : Политика

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