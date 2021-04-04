"Единая Россия" защитит архангельскую пенсионерку, которой нарисовали огромный долг за свет

Сегодня заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Архангельского областного Собрания депутатов Иван Новиков побывал дома у пенсионерки Любовь Петровны Власовой. Напомним, что у неё при замене повреждённого счётчика на новый образовался огромный долг — в 170 тысяч рублей. Женщина уверяет, что всегда исправно платила за свет. А долг поставщики электроэнергии насчитали ей за то, что при замене счётчика она установила новый, который не был поверен (для справки: поверка электросчетчиков — специальная проверка на точность и соответствие метрологическим показателям).
Разбирательства в суде длились больше года. Женщина, которая ухаживает за больной престарелой матерью, была вынуждена взять кредит, чтобы нанять адвоката для защиты её интересов. Однако, суд первой инстанции, а затем и областной суд встали на сторону энергетиков, посчитав её вину доказанной. В июне этого года в её доме из-за неуплаты долга отключили электроэнергию, даже не смотря на то, что больной матери требуется подключение приборов жизнеобеспечения.
Иван Новиков, посетив Любовь Власову, познакомился с решениями судов и другими документами по делу, которых за полтора года разбирательств у неё накопилась целая папка. «Этот акт, в котором этой семье начислили штраф в 170 тысяч рублей, — классический пример казенного, формалистского отношения к людям. Организация не приняла во внимание ни то, что в доме проживает пожилой человек, который нуждается в уходе, ни ситуацию, при которой произошло разрушение счетчика, а затем неправильная замена счетчика, ни попытки Любовь Петровны исправить ситуацию. Небольшой частный дом, печное отопление, регулярные и исправные платежи по электричеству. А ей выкатили штраф, который, по сути, является неподъёмным для семьи, «победили» эту семью в судах. Такие ситуации возникают там, где нет внимательного отношения к человеку, где действую сугубо по инструкции. Крайне жаль, что те, кто взялся представлять её интересы, не смогли донести суть ситуации до судей, принимавших решения», — говорит Иван Новиков.
Неделю назад свет в доме пенсионерки всё-таки вновь подключили. Хотя она сама печально вздыхает: «Я так привыкла, что света в нашем доме нет, что сегодня забываю, что снова можно им пользоваться…» Ну а долг у семьи так и остался. Иван Новиков взял ситуацию под личный контроль. «Будем искать решение», — отметил он.