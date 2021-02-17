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Александр Цыбульский на расширенном заседании президиума "Единой России"

На расширенном заседании президиума регионального политсовета​ «Единой России» с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским в повестке было два основных вопроса — обсуждение принципов создания «Народной программы» и принятие в члены​ партии новых кандидатов. На чем основывается эта программа и как она должна помочь в работе над улучшением качества жизни региона?

С сентября на всех уровнях власти начнется работа с бюджетами на следующий год и прогнозирование на два последующих года. Фракция «Единая Россия» сегодня определяет приоритеты, выявляет наиболее важные вопросы, волнующие жителей страны и​ региона. С этой целью создается «Народная программа». На портале​ NP.ER.RU где каждый может высказать своё мнение и внести в эту программу предложения по улучшению жизни в Архангельской области. С новой платформой легче понять ожидания людей и спланировать работу.

«Сегодня в регионе активно реализуются многие социально значимые программы. Это переселение из аварийного жилья, комфортная городская среда, широкий пакет мер поддержки многодетных семей. Все они когда-то были частью народной программы, подготовленной в 2016 году. Тогда жители нашей страны, Архангельской области говорили, что именно для них важно, куда власти необходимо направить свои ресурсы. Этот же процесс происходит и сегодня», — говорит заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Архангельского областного Собрания депутатов Иван Новиков.

​Таким образом, изучается мнение большого количества людей, а из анализа складывается конкретная​ программа. В прошлом году в Архангельской области​ фракция активно вела работу над программой «Вместе мы сильнее». Она тоже основывалась на мнении граждан.

«Большое количество мероприятий, которые вошли в программу «Вместе мы сильнее», уже обеспечены реальным финансированием и начали исполняться. Сегодня разрабатывается новая «Народная программа», которая должна быть основана на предложениях жителей», — отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Таким образом, на основе программы «Вместе мы сильнее» продолжится работа над реализацией «Народной программы» в регионе. В конце августа фракция проанализирует предложения и пожелания, поступившие на портал NP.ER.RU.

В завершении заседания президиум регионального политсовета​ принял в​ партийные ряды​ новых членов. Пять кандидатов — руководители различных уровней, молодежь и волонтеры, зарекомендовали себя работой и пополнили партийные ряды. Членами «Единой России» стали: заместитель председателя Правительства Архангельской области Евгений Автушенко, индивидуальный предприниматель Денис Железников, активный представитель волонтерского движения из НАО Елизавета Корепанова, руководитель представительства Архангельской области при Правительстве Российской Федерации в городе Москве Назиля Наумова, помощник Губернатора Архангельской области Игорь Светлов.

04 август 09:32 | : Политика

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